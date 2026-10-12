Ingin Meredakan Rasa Takut yang Tak Tahu Datang Darimana? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Rasa takut adalah bagian dari kehidupan manusia. Kita bisa takut menghadapi masa depan, takut kehilangan seseorang, takut gagal, takut ditolak, takut membuat keputusan yang salah, bahkan takut terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi.

Menariknya, sering kali hal yang paling melelahkan bukanlah kejadian yang sedang kita hadapi, melainkan pikiran tentang kemungkinan buruk yang terus berputar di kepala.

Kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi, kemudian tubuh bereaksi seolah-olah ancaman tersebut sudah benar-benar ada.

Jantung berdebar. Napas menjadi lebih pendek. Tubuh terasa tegang. Pikiran sulit berhenti. Kita ingin menghindar, tetapi semakin menghindar, rasa takut justru terasa semakin besar.

Dalam psikologi, rasa takut sendiri bukanlah sesuatu yang harus selalu dihilangkan. Takut merupakan mekanisme perlindungan yang membantu manusia mengenali bahaya dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

Masalah muncul ketika rasa takut menjadi terlalu kuat, berlangsung terlalu lama, atau membuat kita berhenti menjalani kehidupan.

Karena itu, tujuan yang lebih sehat bukanlah memaksa diri untuk "tidak takut sama sekali", melainkan belajar mengelola rasa takut sehingga kita tetap bisa berpikir jernih dan melakukan hal yang penting bagi kehidupan kita.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), jika akhir-akhir ini kamu sedang diliputi rasa takut, berikut enam cara yang bisa membantu meredakannya menurut prinsip-prinsip psikologi.

1. Berhenti Sejenak dan Sadari Apa yang Sedang Terjadi