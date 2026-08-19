Selalu Datang 10 Menit Lebih Awal Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menurut psikologi, kebiasaan datang 10 menit lebih awal bukan sekadar soal manajemen waktu. Perilaku ini sering kali mencerminkan pola pikir, nilai hidup, dan struktur kepribadian seseorang.

Dalam kajian kepribadian modern seperti yang dikembangkan oleh Lewis Goldberg melalui model Big Five Personality Traits, ketepatan waktu sangat berkaitan dengan dimensi conscientiousness (ketelitian dan tanggung jawab).

Dilansir dari Geediting, psikolog kepribadian seperti Jordan Peterson juga menekankan bahwa kebiasaan kecil yang konsisten—termasuk datang lebih awal—mencerminkan keteraturan dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap kehidupan.

Lalu, menurut psikologi, apa saja ciri kepribadian orang yang selalu datang 10 menit lebih awal?



1. Memiliki Tingkat Conscientiousness yang Tinggi

Dalam teori kepribadian Big Five, sifat conscientiousness menggambarkan individu yang terorganisir, disiplin, dan berorientasi pada tanggung jawab. Orang yang datang lebih awal biasanya:

Merencanakan perjalanan dengan matang

Mengantisipasi hambatan seperti macet atau keterlambatan

Menghargai komitmen waktu

Mereka tidak nyaman dengan ketidakpastian yang bisa dihindari.



2. Sangat Menghargai Waktu (Time-Oriented)

Bagi mereka, waktu adalah bentuk rasa hormat. Datang lebih awal berarti:

Menghargai waktu orang lain

Menghindari membuat orang menunggu

Menunjukkan profesionalisme

Secara psikologis, ini menunjukkan orientasi pada nilai tanggung jawab sosial.



3. Memiliki Kecemasan Antisipatif yang Sehat