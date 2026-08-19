Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.10 WIB

Selalu Datang 10 Menit Lebih Awal Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang selalu datang 10 menit lebih awal - Image

seseorang yang selalu datang 10 menit lebih awal

JawaPos.com - Menurut psikologi, kebiasaan datang 10 menit lebih awal bukan sekadar soal manajemen waktu. Perilaku ini sering kali mencerminkan pola pikir, nilai hidup, dan struktur kepribadian seseorang.

Dalam kajian kepribadian modern seperti yang dikembangkan oleh Lewis Goldberg melalui model Big Five Personality Traits, ketepatan waktu sangat berkaitan dengan dimensi conscientiousness (ketelitian dan tanggung jawab).

Dilansir dari Geediting, psikolog kepribadian seperti Jordan Peterson juga menekankan bahwa kebiasaan kecil yang konsisten—termasuk datang lebih awal—mencerminkan keteraturan dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap kehidupan.

Lalu, menurut psikologi, apa saja ciri kepribadian orang yang selalu datang 10 menit lebih awal?

1. Memiliki Tingkat Conscientiousness yang Tinggi

Dalam teori kepribadian Big Five, sifat conscientiousness menggambarkan individu yang terorganisir, disiplin, dan berorientasi pada tanggung jawab. Orang yang datang lebih awal biasanya:

Merencanakan perjalanan dengan matang

Mengantisipasi hambatan seperti macet atau keterlambatan

Menghargai komitmen waktu

Mereka tidak nyaman dengan ketidakpastian yang bisa dihindari.

2. Sangat Menghargai Waktu (Time-Oriented)

Bagi mereka, waktu adalah bentuk rasa hormat. Datang lebih awal berarti:

Menghargai waktu orang lain

Menghindari membuat orang menunggu

Menunjukkan profesionalisme

Secara psikologis, ini menunjukkan orientasi pada nilai tanggung jawab sosial.

3. Memiliki Kecemasan Antisipatif yang Sehat

Beberapa orang datang lebih awal karena mereka tidak suka terburu-buru. Dalam psikologi, ini bisa disebut sebagai bentuk anticipatory coping—strategi menghadapi stres sebelum terjadi.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Cuma Suka Menang, 9 Sikap Ini Bisa Jadi Tanda Seseorang Terlalu Egois - Image
Kepribadian

Bukan Cuma Suka Menang, 9 Sikap Ini Bisa Jadi Tanda Seseorang Terlalu Egois

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.18 WIB

Jika Seseorang Sama Sekali Tidak Ingin Disentuh, Kemungkinan Dia Memiliki 7 Kepribadian Ini - Image
Kepribadian

Jika Seseorang Sama Sekali Tidak Ingin Disentuh, Kemungkinan Dia Memiliki 7 Kepribadian Ini

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Studi dari 67 Negara Ungkap Perempuan Lebih Menganggap Moral sebagai Bagian dari Identitas Diri - Image
Kepribadian

Studi dari 67 Negara Ungkap Perempuan Lebih Menganggap Moral sebagai Bagian dari Identitas Diri

Senin, 17 Agustus 2026 | 19.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore