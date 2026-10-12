7 Ucapan Harian Pekerja yang Kelelahan Karena Rapat Kerja Menurut Psikologi

Ucapan harian pekerja yang kelelahan karena rapat kerja menurut psikologi / foto : Magnific/ yanalya
JawaPos.com – Rapat kerja yang padat sering membuat pekerja merasa terkuras, padahal waktu mereka sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan inti.
Data menunjukkan sebagian besar pertemuan tidak efektif karena pembahasan berputar-putar dan memotong alur kerja, sehingga produktivitas kantor ikut terganggu.
Dari sisi psikologi, kelelahan kerja tersebut tercermin pada kalimat-kalimat yang diucapkan para pekerja mandiri hampir setiap hari.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (12/10), berikut tujuh ucapan yang biasa dipakai orang yang kehabisan tenaga akibat rapat kerja berulang.
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1. Bisakah kita bahas ini secara terpisah?
Pertemuan daring ternyata sama menguras tenaganya dengan pertemuan tatap muka, sehingga banyak pekerja ingin segera keluar dari panggilan video.
Orang yang memakai alasan apa pun untuk memindahkan pembahasan ke jalur terpisah kemungkinan sudah merasa jenuh dengan jadwal pertemuan.
Kolaborasi memang penting untuk sejumlah proyek, tetapi porsinya harus seimbang agar tidak ada anggota tim yang gagal memenuhi tenggat.
Lelucon tentang pertemuan yang cukup disampaikan lewat surel mengandung kebenaran, terutama bagi karyawan berusaha menyisihkan waktu tenang untuk bekerja.
2. Mari ikuti agenda
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