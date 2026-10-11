Merasakan 7 Tanda Ini Ada dalam Dirimu? Mungkin Tidak Benar-Benar Perlu Berubah Menurut Psikologi

seseorang yang merasa tidak perlu berubah./Magnific/ilona.shorokhova
JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika kita merasa ada sesuatu yang salah dengan diri kita.
Kita merasa terlalu pendiam. Terlalu sensitif. Terlalu banyak berpikir. Terlalu membutuhkan waktu sendiri. Terlalu berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Bahkan terkadang kita merasa bersalah hanya karena memilih hidup dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang.
Di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk menjadi “versi terbaik” dari diri sendiri, perubahan sering dianggap sebagai sesuatu yang selalu positif.
Kita disuruh menjadi lebih percaya diri.
Lebih produktif.
Lebih sosial.
Lebih berani.
Lebih terbuka.
Lebih cepat mengambil keputusan.
Lebih mudah memaafkan.
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Jawa Pos
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