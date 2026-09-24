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Leni Setya Wati
Kamis, 24 September 2026 | 20.50 WIB

4 Shio yang Kehidupannya Berubah Jadi Lebih Baik Setelah Jumat, 25 September 2026

Ilustrasi shio yang hidupnya akan lebih baik (magnific/evening_tao)

JawaPos.com - Kehidupan diprediksi mulai terasa lebih baik bagi empat zodiak Cina setelah Jumat, 25 September 2026.

Dalam astrologi Tiongkok, tanggal tersebut merupakan Hari Inisiasi Macan Air, yang berlangsung selama bulan Ayam Api dan Tahun Kuda Api.

Hari Inisiasi dikenal sebagai waktu yang berkaitan dengan permulaan dan langkah pertama menuju sesuatu yang baru.

Energi Air juga membawa unsur intuisi sehingga seseorang dapat lebih mudah mengikuti kata hati ketika mengambil keputusan.

Bagi empat shio yang dikutip dari YourTango berikut, momentum ini menjadi kesempatan untuk meninggalkan pola lama, memperbaiki hubungan, hingga membuka jalan menuju perubahan yang lebih positif.

1. Harimau

Bagi pemilik shio Harimau, menunggu orang lain memberikan izin bukanlah pilihan yang tepat pada Jumat, 25 September 2026.

Ketika Anda berani mengambil keputusan sendiri dan mulai mencari solusi, situasi yang sebelumnya terasa rumit dapat perlahan menjadi lebih mudah.

Anda tidak harus menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Sebagai Hari Inisiasi, energi pada tanggal tersebut lebih cocok dimanfaatkan untuk memulai sebuah proses.

Sebenarnya, intuisi Anda sudah memberikan petunjuk mengenai solusi yang mungkin dibutuhkan. Ketika Anda berhenti membiarkan keraguan menghalangi langkah, ide tersebut dapat muncul dengan lebih jelas.

Sebuah percakapan atau informasi tertentu bahkan bisa semakin menguatkan apa yang selama ini Anda pikirkan.

Berani mengambil tindakan tanpa terus menunggu arahan dari orang lain juga dapat membuat Anda merasa lebih bebas dan percaya diri.

2. Babi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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