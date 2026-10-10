Lebih Tenang dan Tangguh! 5 Strategi Mengelola Stres dalam Kehidupan Sehari-hari

JawaPos.com – Kesibukan dan berbagai tuntutan kehidupan sehari-hari terkadang membuat seseorang merasa tertekan. Mulai dari persoalan pekerjaan, masalah keluarga, hingga perubahan yang tidak terduga, berbagai situasi tersebut dapat memengaruhi kondisi emosional apabila tidak dikelola dengan baik.

Karena itu, memiliki ketahanan mental menjadi salah satu bekal penting untuk menghadapi tantangan kehidupan. Mental yang tangguh bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, atau cemas, melainkan mampu memahami emosinya dan mencari cara yang sehat untuk menghadapi kesulitan.

Membangun ketahanan mental juga membutuhkan proses. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang mengelola tekanan, menjaga keseimbangan emosi, dan memandang persoalan dari sudut pandang yang lebih jernih.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima cara yang dapat diterapkan untuk memperkuat mental sekaligus membantu mengelola stres dengan lebih efektif. Mulai dari membangun pola pikir positif hingga membiasakan diri berbicara dengan lebih baik kepada diri sendiri, berikut penjelasannya.

1. Biasakan Pola Pikir Positif dan Terbuka terhadap Pembelajaran Cara pertama untuk membangun mental yang kuat adalah membiasakan diri melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Pola pikir berkembang atau growth mindset mengajarkan bahwa kemampuan seseorang dapat terus ditingkatkan melalui latihan, pengalaman, dan ketekunan.

Ketika menghadapi kegagalan, seseorang dengan pola pikir ini tidak langsung menganggap dirinya tidak mampu. Sebaliknya, kegagalan dipandang sebagai bahan evaluasi untuk menemukan pendekatan yang lebih tepat.

Kamu bisa mulai menerapkannya dengan menetapkan target yang realistis dan membaginya menjadi langkah-langkah kecil. Ketika hasil yang diperoleh belum sesuai harapan, cobalah mengevaluasi hal-hal yang masih bisa diperbaiki daripada terus menyalahkan diri sendiri.

Pola pikir positif bukan berarti mengabaikan masalah atau memaksakan diri untuk selalu bahagia. Hal yang lebih penting adalah menerima kenyataan, mengenali hal-hal yang dapat dikendalikan, dan berusaha mengambil langkah yang memungkinkan.

2. Luangkan Waktu untuk Mindfulness dan Meditasi Mindfulness atau perhatian penuh merupakan praktik menyadari apa yang sedang terjadi pada diri sendiri dan lingkungan sekitar tanpa terburu-buru memberikan penilaian.