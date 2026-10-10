Jika Kamu Ingin Berhenti Menyalahkan Orang Lain karena Kegagalanmu, Lakukan 7 Cara Ini

seseorang yang berhenti menyalahkan orang lain / foto: Magnific/ufabizphoto

JawaPos.com - Pernahkah kamu mengalami kegagalan, lalu tanpa sadar langsung mencari seseorang untuk disalahkan?

“Mereka tidak mendukung saya.”



“Kalau dia tidak melakukan itu, semuanya pasti berhasil.”



“Saya gagal karena keadaan memang tidak berpihak kepada saya.”



“Mereka membuat saya kehilangan kesempatan.”



Memang, dalam beberapa situasi, orang lain benar-benar bisa berkontribusi terhadap kegagalan kita. Ada keputusan orang lain yang merugikan kita, ada keadaan yang berada di luar kendali, dan ada pengalaman hidup yang memang tidak adil.



Namun, ada perbedaan besar antara mengakui bahwa orang lain berkontribusi terhadap sebuah masalah dan menyerahkan seluruh tanggung jawab hidup kepada orang lain.



Ketika kebiasaan menyalahkan orang lain menjadi cara utama untuk menghadapi kegagalan, kita sebenarnya sedang memberikan sesuatu yang sangat berharga: kendali atas hidup kita sendiri.



Psikologi menunjukkan bahwa cara kita menjelaskan kegagalan dapat memengaruhi bagaimana kita bangkit, belajar, dan mengambil keputusan berikutnya. Jika setiap kegagalan selalu dijelaskan sebagai kesalahan orang lain, kita mungkin merasa lebih lega untuk sementara waktu. Namun, kita juga kehilangan kesempatan untuk melihat bagian yang sebenarnya masih bisa kita ubah.



Jadi, jika kamu ingin berhenti menyalahkan orang lain atas kegagalanmu, bukan berarti kamu harus menyalahkan diri sendiri.



Yang perlu dilakukan adalah belajar berkata:



“Apa yang terjadi memang tidak sepenuhnya berada dalam kendaliku. Tetapi bagian mana yang masih menjadi tanggung jawabku?”



Pertanyaan sederhana ini dapat mengubah cara seseorang menghadapi kegagalan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (10/10), terdapat tujuh cara yang bisa kamu lakukan.



1. Bedakan antara “penyebab” dan “tanggung jawab”



Salah satu kesalahan paling umum ketika menghadapi kegagalan adalah menganggap bahwa menemukan penyebab berarti menemukan siapa yang harus disalahkan.



Padahal, keduanya berbeda.



Misalnya, kamu gagal dalam sebuah proyek karena rekan kerjamu terlambat memberikan data. Keterlambatan tersebut memang merupakan salah satu penyebab kegagalan proyek.



Tetapi setelah mengetahui penyebabnya, ada pertanyaan lain yang jauh lebih penting:



“Apa yang bisa saya lakukan agar hal seperti ini tidak terulang?”



Mungkin kamu bisa membuat tenggat waktu internal lebih awal. Mungkin kamu perlu melakukan pengecekan lebih rutin. Mungkin sejak awal kamu perlu memiliki rencana cadangan.



Dengan cara berpikir seperti ini, kamu tidak menyangkal kesalahan orang lain. Kamu hanya menolak untuk berhenti pada tahap menyalahkan.



Ini penting karena menyalahkan sering kali memberikan rasa puas yang cepat, tetapi tidak selalu menghasilkan solusi.



Coba gunakan tiga pertanyaan berikut setiap kali sesuatu berjalan buruk:



Apa yang terjadi?



Faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi?



Bagian mana yang masih bisa saya kendalikan?



Pertanyaan ketiga adalah yang paling penting.



Kamu tidak harus bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi kamu perlu bertanggung jawab atas respons dan tindakanmu setelah sesuatu terjadi.



Itulah perbedaan antara tanggung jawab dan menyalahkan diri sendiri.



2. Berhenti menggunakan kalimat “kalau saja…”



Setelah mengalami kegagalan, pikiran manusia sering kembali ke masa lalu.



“Kalau saja saya tidak percaya kepadanya.”



“Kalau saja saya mengambil keputusan lain.”



“Kalau saja mereka membantu saya.”



“Kalau saja kesempatan itu datang lebih cepat.”



Masalahnya, kalimat “kalau saja” sering membuat pikiran terjebak dalam sesuatu yang sudah tidak bisa diubah.



Dalam psikologi, kita memahami bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan counterfactual thinking, yaitu membayangkan alternatif dari kenyataan yang terjadi.



Proses ini sebenarnya tidak selalu buruk. Membayangkan apa yang seharusnya dilakukan berbeda dapat membantu kita belajar.



Namun, jika dilakukan berulang-ulang tanpa menghasilkan tindakan baru, pikiran tersebut berubah menjadi penyesalan.



Karena itu, ubahlah pertanyaan.



Daripada:



“Kenapa dulu saya melakukan itu?”



coba tanyakan:



“Apa yang bisa saya pelajari dari keputusan tersebut?”



Daripada:



“Kenapa dia menghancurkan kesempatan saya?”



coba tanyakan:



“Apa yang akan saya lakukan secara berbeda jika menghadapi situasi serupa lagi?”



Perubahan kecil dalam pertanyaan dapat mengubah arah pikiran.



Pertanyaan pertama membawa kita kembali ke masa lalu.



Pertanyaan kedua membawa kita menuju masa depan.



Kegagalan seharusnya tidak hanya menjadi tempat kita mengulang penyesalan. Kegagalan juga bisa menjadi sumber informasi.



Kamu mungkin tidak bisa mengubah keputusan yang sudah dibuat.



Tetapi kamu masih bisa mengubah keputusan berikutnya.



3. Kenali bagian yang berada dalam kendalimu



Tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan.



Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukanmu.



Kamu tidak bisa mengontrol apakah seseorang akan menghargai usahamu.



Kamu tidak bisa menjamin bahwa sebuah rencana akan berjalan sesuai harapan.



Kamu bahkan tidak bisa memastikan bahwa kerja keras selalu menghasilkan hasil yang kamu inginkan.



Namun, ada hal-hal yang tetap berada dalam wilayah kendalimu.



Cara kamu merespons.



Cara kamu mempersiapkan diri.



Cara kamu berkomunikasi.



Keputusan yang kamu ambil.



Batasan yang kamu tetapkan.



Upaya yang kamu lakukan.



Dan langkah yang kamu pilih setelah mengalami kegagalan.



Salah satu latihan yang berguna adalah membagi masalah menjadi dua kolom:



Di luar kendali saya



dan



Masih dalam kendali saya.



Misalnya kamu gagal mendapatkan pekerjaan.



Di luar kendalimu mungkin adalah keputusan perekrut, kandidat lain yang lebih cocok, kondisi perusahaan, atau jumlah posisi yang tersedia.



Namun, masih ada bagian yang bisa kamu kendalikan: kualitas CV, kemampuan wawancara, pengalaman, cara mencari peluang, keterampilan yang perlu ditingkatkan, dan jumlah lamaran yang kamu kirim.



Fokus pada kolom kedua.



Bukan karena kolom pertama tidak penting, tetapi karena kolom kedua adalah tempat tindakanmu memiliki pengaruh.



Semakin sering kamu melatih diri untuk melihat wilayah kendali, semakin kecil kemungkinan kamu merasa tidak berdaya.



4. Berani mengakui kesalahan tanpa menghancurkan harga diri



Ada dua ekstrem yang sama-sama tidak sehat.



Yang pertama adalah:



“Semua ini salah orang lain.”



Yang kedua:



“Semua ini salah saya. Saya memang tidak mampu.”



Keduanya sama-sama membuat kita gagal belajar.



Mengakui kesalahan tidak berarti menganggap dirimu sebagai manusia yang buruk.



Kamu bisa mengatakan:



“Saya membuat keputusan yang salah.”



tanpa harus mengatakan:



“Saya adalah orang yang gagal.”



Perbedaannya sangat penting.



Kesalahan adalah sesuatu yang dilakukan.



Identitas adalah sesuatu yang kita sematkan kepada diri sendiri.



Jika kamu mengatakan, “Saya membuat kesalahan,” masih ada ruang untuk memperbaiki.



Tetapi jika kamu mengatakan, “Saya memang bodoh,” kamu sedang membuat kesalahan menjadi bagian dari identitasmu.



Cobalah menggunakan bahasa yang lebih spesifik.



Bukan:



“Saya selalu gagal.”



Tetapi:



“Dalam situasi ini, saya mengambil keputusan yang kurang tepat.”



Bukan:



“Saya tidak pernah bisa melakukan apa pun dengan benar.”



Tetapi:



“Ada keterampilan yang belum saya kuasai dan perlu saya perbaiki.”



Bahasa yang kita gunakan terhadap diri sendiri dapat memengaruhi cara kita memandang masalah.



Mengakui kesalahan dengan sehat bukanlah bentuk penghukuman diri.



Itu adalah bentuk kedewasaan.



5. Jangan buru-buru mencari kambing hitam ketika emosi sedang tinggi



Ketika kita kecewa, marah, malu, atau merasa dipermalukan, otak cenderung mencari penjelasan yang membuat kita merasa lebih aman.



Salah satu penjelasan yang mudah adalah:



“Ini semua karena dia.”



Masalahnya, ketika emosi sedang tinggi, penilaian kita belum tentu seimbang.



Karena itu, ketika mengalami kegagalan besar, jangan langsung membuat kesimpulan tentang siapa yang harus disalahkan.



Berikan diri sendiri waktu untuk tenang.



Berjalan sebentar.



Tidur.



Menulis apa yang terjadi.



Berbicara dengan seseorang yang objektif.



Kemudian evaluasi kembali ketika emosi sudah lebih stabil.



Kamu mungkin tetap menemukan bahwa orang lain memang melakukan kesalahan.



Namun, setelah emosi mereda, kamu juga mungkin melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat.



Mungkin ada bagian komunikasi yang kurang jelas.



Mungkin kamu terlalu cepat percaya.



Mungkin ada tanda-tanda yang sebenarnya sudah muncul tetapi kamu abaikan.



Mungkin ekspektasimu memang terlalu tinggi.



Atau mungkin memang tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kejadian tersebut.



Semua kemungkinan itu perlu diberi ruang.



Tujuan evaluasi bukan untuk mencari siapa yang paling bersalah.



Tujuannya adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi.



6. Ubah kegagalan menjadi data, bukan identitas



Banyak orang memandang kegagalan sebagai sebuah vonis.



“Saya gagal, berarti saya tidak cukup pintar.”



“Saya gagal dalam hubungan, berarti saya tidak layak dicintai.”



“Saya gagal dalam bisnis, berarti saya tidak cocok menjadi pengusaha.”



Padahal, satu kegagalan tidak selalu bisa digunakan untuk menentukan nilai dirimu secara keseluruhan.



Kegagalan adalah sebuah hasil.



Dan hasil dapat memberikan informasi.



Jika sebuah strategi tidak berhasil, berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi.



Jika sebuah pendekatan tidak menghasilkan sesuatu, mungkin pendekatannya perlu diubah.



Jika sebuah keputusan membawa konsekuensi buruk, mungkin ada pelajaran yang perlu diperhatikan.



Cobalah melihat kegagalan seperti seorang peneliti melihat hasil eksperimen.



Bukan:



“Eksperimen ini gagal, berarti saya adalah ilmuwan yang buruk.”



Tetapi:



“Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis saya. Apa yang bisa saya pelajari?”



Perspektif seperti ini membuat kegagalan menjadi informasi.



Dan informasi bisa digunakan.



Kamu bisa bertanya:



Apa yang sebenarnya berhasil?



Apa yang tidak berhasil?



Asumsi apa yang ternyata salah?



Tanda apa yang saya abaikan?



Keterampilan apa yang perlu saya tingkatkan?



Apa yang akan saya lakukan berbeda lain kali?



Semakin spesifik jawabannya, semakin berguna pelajarannya.



7. Latih diri untuk mengatakan: “Saya tetap punya pilihan”



Mungkin ini adalah langkah yang paling penting.



Ketika kita terus menyalahkan orang lain, secara tidak sadar kita bisa mengatakan kepada diri sendiri:



“Hidup saya seperti ini karena mereka.”



Kalimat tersebut membuat kita merasa bahwa perubahan berada di tangan orang lain.



Jika mereka berubah, kita akan baik-baik saja.



Jika mereka meminta maaf, kita bisa melanjutkan hidup.



Jika mereka memberikan kesempatan, kita bisa sukses.



Jika mereka tidak menghalangi, hidup kita akan lebih mudah.



Namun, semakin kita menggantungkan perubahan kepada tindakan orang lain, semakin kecil rasa kendali yang kita rasakan.



Karena itu, coba ubah kalimat tersebut menjadi:



“Apa pun yang sudah terjadi, saya masih memiliki pilihan tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya.”



Mungkin pilihanmu kecil.



Mungkin kamu belum bisa mengubah situasi secara langsung.



Tetapi hampir selalu ada satu langkah yang masih bisa dilakukan.



Kamu bisa belajar.



Kamu bisa meminta bantuan.



Kamu bisa memperbaiki kesalahan.



Kamu bisa mengubah strategi.



Kamu bisa menetapkan batasan.



Kamu bisa meninggalkan sesuatu yang tidak sehat.



Kamu bisa mencoba lagi.



Atau kamu bisa memilih jalan yang sama sekali berbeda.



Memiliki kendali bukan berarti mampu mengendalikan seluruh keadaan.



Memiliki kendali berarti menyadari bahwa responsmu masih merupakan milikmu.



Berhenti Menyalahkan Bukan Berarti Membiarkan Orang Lain Lolos



Ada satu hal penting yang sering disalahpahami.



Berhenti menyalahkan orang lain bukan berarti kamu harus membenarkan perilaku buruk mereka.



Jika seseorang memang merugikanmu, kamu berhak mengakui hal tersebut.



Jika seseorang melanggar batasanmu, kamu berhak mengatakan tidak.



Jika seseorang tidak bertanggung jawab, kamu tidak harus terus mempercayainya.



Jika seseorang melakukan kesalahan yang berdampak serius terhadapmu, kamu tetap boleh meminta pertanggungjawaban.



Perbedaannya adalah:



Kamu tidak menjadikan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk berhenti bertanggung jawab atas hidupmu sendiri.



Kamu bisa mengatakan:



“Apa yang dia lakukan memang salah.”



dan pada saat yang sama mengatakan:



“Tetapi saya tetap perlu menentukan apa yang akan saya lakukan setelah ini.”



Dua hal tersebut bisa sama-sama benar.



Pada Akhirnya, Tanggung Jawab Adalah Bentuk Kebebasan



Tanggung jawab terkadang terdengar seperti beban.



Seolah-olah kita sedang mengatakan bahwa semua masalah adalah kesalahan kita.



Padahal bukan itu maksudnya.



Tanggung jawab berarti menyadari bahwa meskipun kita tidak memilih semua hal yang terjadi dalam hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk memilih respons terhadapnya.



Kamu tidak memilih semua keadaan yang terjadi kepadamu.



Tetapi kamu dapat belajar memilih langkah berikutnya.



Kamu tidak dapat mengubah masa lalu.



Tetapi kamu dapat menggunakan masa lalu sebagai informasi.



Kamu tidak dapat memaksa semua orang memperlakukanmu dengan benar.



Tetapi kamu dapat menentukan siapa yang kamu izinkan berada dekat denganmu.



Kamu tidak dapat menjamin bahwa semua usaha akan berhasil.



Tetapi kamu dapat memastikan bahwa setiap kegagalan tidak berlalu tanpa pelajaran.



Jadi, lain kali ketika sesuatu dalam hidupmu tidak berjalan sesuai harapan, jangan buru-buru bertanya:



“Siapa yang harus saya salahkan?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang terjadi?”



“Apa yang berada di luar kendaliku?”



“Apa yang masih bisa kukendalikan?”



“Apa yang bisa kupelajari?”



Dan yang paling penting:



“Apa langkah berikutnya yang bisa kulakukan?”



Mungkin kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi.



Tetapi kamu selalu memiliki kesempatan untuk menentukan apa arti kejadian itu bagi langkahmu berikutnya.



Karena pada akhirnya, berhenti menyalahkan bukan berarti menyangkal rasa sakit.



