7 Hal yang Wajar bagi Orang Kaya, tetapi Terasa Berlebihan bagi Kelas Sosial Lain

JawaPos.com – Perbedaan latar belakang ekonomi dapat memengaruhi cara seseorang memandang kebiasaan dan gaya hidup orang lain. Sesuatu yang dianggap wajar oleh kalangan berada belum tentu memperoleh penilaian serupa dari masyarakat dengan kondisi finansial berbeda.

Bagi sebagian orang kaya, menggunakan layanan premium, bergaul dengan tokoh berpengaruh, hingga menekuni hobi berbiaya tinggi merupakan bagian dari rutinitas. Namun, bagi orang yang tidak terbiasa dengan lingkungan tersebut, kebiasaan itu terkadang terlihat berlebihan, eksklusif, atau bahkan terkesan ingin pamer.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh perilaku yang dianggap lumrah oleh kalangan kelas atas, tetapi berpotensi dinilai sok-sokan oleh kelompok sosial lainnya. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bagaimana lingkungan pergaulan dan pengalaman hidup dapat membentuk persepsi seseorang terhadap status sosial.

1. Menyebut Nama Tokoh Terkenal Seolah Teman Biasa Bagi sebagian orang dari kalangan elite, berinteraksi dengan pengusaha ternama, politikus, atau selebritas mungkin bukan pengalaman yang luar biasa. Karena terbiasa berada di lingkungan tersebut, mereka dapat menyebut nama tokoh terkenal dalam percakapan sehari-hari tanpa merasa perlu menjelaskan lebih jauh.

Misalnya, seseorang bercerita bahwa dirinya baru saja makan siang bersama seorang pengusaha besar. Ia menganggap cerita tersebut sebagai bagian biasa dari aktivitas hariannya, bukan sesuatu yang harus dibanggakan.

Akan tetapi, bagi orang yang jarang bersentuhan dengan lingkungan elite, kebiasaan tersebut bisa terdengar seperti upaya menunjukkan koneksi atau kedekatan dengan orang penting. Perbedaan persepsi pun muncul, meskipun belum tentu ada niat untuk menyombongkan diri.

2. Menganggap Fasilitas Mewah sebagai Kebutuhan Sehari-hari Standar kenyamanan setiap orang dapat berbeda, terutama ketika berkaitan dengan kondisi ekonomi. Bagi kelompok berpenghasilan tinggi, bepergian menggunakan kelas bisnis, membeli pakaian desainer, atau menjadi anggota klub eksklusif mungkin sudah menjadi bagian dari rutinitas.

Kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun membuat pengeluaran tersebut terasa wajar bagi mereka. Sesuatu yang bagi orang lain tergolong kemewahan sesekali justru bisa dianggap sebagai kebutuhan praktis oleh kalangan yang terbiasa menikmatinya.

Persoalan muncul ketika perbedaan standar hidup itu tidak disadari dalam percakapan. Membicarakan fasilitas mahal tanpa mempertimbangkan kondisi lawan bicara dapat menimbulkan kesan tidak peka, seolah semua orang memiliki kemampuan finansial yang sama.