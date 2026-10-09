Diam Bukan Berarti Tidak Peduli, Ini 8 Kepribadian Orang yang Jarang Bergaul

JawaPos.com – Tidak semua orang merasa nyaman berada di tengah keramaian atau terlibat dalam banyak percakapan. Ada individu yang lebih menikmati suasana tenang, menghabiskan waktu sendiri, atau membangun hubungan dengan lingkaran pertemanan yang terbatas.

Sayangnya, kebiasaan tersebut terkadang membuat mereka mendapat penilaian negatif. Mereka bisa dianggap sombong, kurang ramah, bahkan tidak tertarik menjalin hubungan dengan orang lain. Padahal, keinginan untuk mengurangi interaksi sosial tidak selalu berarti seseorang tidak menyukai lingkungan sekitarnya.

Dalam psikologi kepribadian, kecenderungan introversi dapat berkaitan dengan cara seseorang mengelola energi dan menikmati interaksi sosial. Sebagian orang merasa lebih nyaman dalam percakapan intim dengan beberapa orang dibandingkan harus berbaur dalam kelompok besar.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan ciri kepribadian yang kerap dikaitkan dengan orang yang tidak terlalu menyukai aktivitas sosial. Sejumlah ciri ini sering kali disalahartikan karena orang lain hanya melihat perilaku luarnya tanpa memahami alasan di baliknya.

1. Memiliki Kemandirian dan Tidak Terlalu Bergantung pada Pengakuan Orang Lain Orang yang tidak terlalu gemar bersosialisasi terkadang lebih nyaman menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan pribadi. Mereka tidak selalu merasa perlu mengikuti tren atau menyesuaikan pendapat hanya demi mendapatkan penerimaan dari lingkungan.

Sikap ini berkaitan dengan kemandirian dalam mengambil keputusan dan kemampuan memahami nilai-nilai yang dianggap penting bagi diri sendiri.

Misalnya, mereka mungkin memilih menghabiskan akhir pekan di rumah untuk membaca atau menjalankan hobi daripada menghadiri acara yang sebenarnya tidak mereka nikmati.

Namun, kemandirian tersebut tidak berarti mereka selalu menolak saran atau enggan bekerja sama. Mereka tetap bisa menghargai pendapat orang lain tanpa harus kehilangan prinsip pribadi.

Karena tidak selalu mengikuti kebiasaan kelompok, mereka terkadang dianggap keras kepala. Padahal, bisa saja mereka hanya memiliki cara tersendiri dalam menentukan pilihan hidup.