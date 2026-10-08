Bukan Kuno, 7 Kepribadian Ini Justru Terlihat dari Kebiasaan Menyimpan Foto Fisik

Kepribadian orang yang masih menyimpan album foto daripada digital kata psikologi

JawaPos.com – Di tengah kebiasaan menyimpan ribuan foto di ponsel dan layanan penyimpanan digital, masih ada orang yang memilih mencetak foto dan menyimpannya dalam album. Bagi mereka, foto bukan sekadar gambar, tetapi benda yang dapat membawa kembali kenangan tertentu.

Kebiasaan tersebut ternyata dapat berkaitan dengan cara seseorang memandang kenangan, hubungan, serta berbagai pengalaman dalam hidup. Album fisik memberikan pengalaman berbeda karena seseorang dapat memegang, membuka halaman, dan melihat kembali foto tanpa harus menyalakan perangkat elektronik.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah karakter yang mungkin terlihat pada orang yang masih mempertahankan kebiasaan menyimpan album foto fisik. Berikut tujuh di antaranya.

1. Menyukai pengalaman yang bisa dirasakan secara langsung

Memilih foto dalam bentuk cetak menunjukkan bahwa seseorang mungkin menikmati pengalaman yang melibatkan lebih banyak indra. Membuka halaman album, melihat hasil cetakan, hingga merasakan tekstur kertas memberikan sensasi yang berbeda dibandingkan melihat foto melalui layar.

Bagi sebagian orang, proses tersebut membuat kenangan terasa lebih nyata. Foto tidak hanya menjadi file yang tersimpan di perangkat, tetapi berubah menjadi benda yang bisa disentuh dan dinikmati kembali kapan saja.

2. Memiliki sisi sentimental yang kuat

Orang yang menyimpan album foto biasanya memiliki perhatian besar terhadap kenangan masa lalu. Sebuah foto dapat mengingatkan mereka pada orang tertentu, perjalanan, perayaan, atau fase kehidupan yang pernah dilewati.

Karena itu, mereka cenderung memberikan nilai emosional pada benda-benda yang memiliki cerita. Melihat kembali foto lama bisa menjadi cara untuk mengenang pengalaman sekaligus menghargai perjalanan hidup yang sudah dilalui.

3. Mampu menerima ketidaksempurnaan

Foto cetak tidak selalu terlihat sempurna. Warna dapat memudar, bagian tepinya mungkin terlipat, atau permukaannya meninggalkan bekas setelah bertahun-tahun disimpan.

Namun, kekurangan tersebut justru bisa membuat sebuah foto terasa semakin berharga. Hal ini dapat mencerminkan sikap seseorang yang memahami bahwa sesuatu tidak harus sempurna untuk tetap memiliki makna.

4. Mudah membangun ikatan emosional dengan benda tertentu