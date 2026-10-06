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Mellyna Putri Diniar
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.29 WIB

10 Ciri Kepribadian Orang yang Tak Peduli Omongan Orang Lain, Salah Satunya Kebal Komentar Jahat!

Ilustrasi seseorang yang mulai percaya diri dan tidak lagi terlalu memikirkan penilaian orang lain. (Your Tango) - Image

Ilustrasi seseorang yang mulai percaya diri dan tidak lagi terlalu memikirkan penilaian orang lain. (Your Tango)

JawaPos.com — Tidak semua orang mampu menjalani hidup tanpa memikirkan penilaian orang lain. Kekhawatiran terhadap komentar, kritik, atau anggapan lingkungan sekitar sering membuat seseorang menyesuaikan perilaku demi mendapatkan penerimaan.

Kebutuhan akan persetujuan juga dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Ketika harga diri terlalu bergantung pada bagaimana orang lain memandangnya, keputusan pribadi mudah berubah hanya karena takut dianggap gagal, berbeda, atau tidak cukup baik.

Sebaliknya, orang yang mulai melepaskan kebutuhan tersebut biasanya bukan berarti benar-benar tidak peduli terhadap siapa pun. Mereka tetap mempertimbangkan pendapat orang yang dipercaya, tetapi mampu menentukan batas antara masukan yang berguna dan penilaian yang tidak perlu dijadikan patokan.

Dilansir dari YourTango, Selasa (6/10/2026), orang yang sudah tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya biasanya menunjukkan sejumlah ciri kepribadian ini. Berikut sepuluh kebiasaan yang disebut kerap terlihat pada orang dengan sikap tersebut.

1. Tidak terlalu memikirkan penilaian orang

Mereka tidak terus-menerus memperhatikan siapa yang melihat, membicarakan, atau mengomentari dirinya. 

Ejekan maupun komentar jahat mengenai penampilan tidak mudah menggoyahkan kepercayaan diri karena mereka tidak menjadikan penilaian eksternal sebagai ukuran utama diri sendiri.

2. Tidak takut gagal

Editor: Novia Tri Astuti
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