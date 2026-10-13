Jika Kamu Sedang Buta dan Tidak Tahu Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya, Ajukan 7 Pertanyaan Ini

seseorang yang tidak tahu harus melakukan apa / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika kita merasa seperti sedang berjalan di ruangan gelap.

Kita tidak benar-benar tahu ke mana harus pergi. Kita tidak yakin keputusan apa yang harus diambil. Bahkan hal-hal yang dulu terasa penting tiba-tiba kehilangan maknanya.



Kita melihat orang lain seolah-olah sedang bergerak maju. Ada yang menikah, membangun bisnis, mendapatkan pekerjaan baru, pindah kota, melanjutkan pendidikan, membeli rumah, atau mengejar impian mereka.



Sementara kita bertanya dalam hati:



"Sebenarnya aku harus melakukan apa sekarang?"



Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sering kali sangat berat.



Sebab, ketika seseorang tidak tahu harus melakukan apa, masalahnya tidak selalu karena ia tidak memiliki pilihan. Justru terkadang pilihannya terlalu banyak, pikirannya terlalu penuh, ekspektasi terlalu tinggi, atau ia terlalu takut mengambil langkah yang salah.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), dalam psikologi, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan berbagai hal: ketidakpastian, decision paralysis, stres, kehilangan arah, rendahnya self-efficacy, atau perubahan identitas.



Namun, kita tidak selalu membutuhkan jawaban besar.



Kadang-kadang, kita hanya membutuhkan pertanyaan yang tepat.



Ketika kamu tidak bisa melihat jalan berikutnya, jangan memaksa dirimu untuk langsung mengetahui seluruh perjalanan.



Cobalah berhenti.



Tarik napas.



Kemudian tanyakan tujuh pertanyaan berikut kepada dirimu sendiri.



1. "Apa yang sebenarnya sedang aku rasakan?"



Ini mungkin terdengar seperti pertanyaan paling sederhana.



Tetapi banyak orang langsung bertanya:



"Apa yang harus aku lakukan?"



sebelum mereka bertanya:



"Apa yang sedang terjadi di dalam diriku?"



Padahal keputusan yang dibuat ketika kita sedang sangat cemas, takut, marah, kecewa, atau kelelahan bisa terasa sangat berbeda dibandingkan keputusan yang dibuat ketika kondisi emosional kita lebih stabil.



Misalnya, seseorang mengatakan:



"Aku ingin berhenti dari semuanya."



Tetapi setelah diperiksa lebih dalam, mungkin yang sebenarnya ia rasakan bukan keinginan untuk menyerah.



Mungkin ia hanya sangat lelah.



Atau kecewa.



Atau merasa tidak dihargai.



Atau takut gagal.



Atau terlalu lama menanggung sesuatu sendirian.



Itulah mengapa langkah pertama bukan selalu mencari solusi.



Langkah pertama adalah mengidentifikasi keadaan emosional kita.



Coba tanyakan:



Apakah aku sedang takut?



Apakah aku kecewa?



Apakah aku bosan?



Apakah aku merasa tertinggal?



Apakah aku sedang kelelahan?



Apakah aku merasa tidak berguna?



Apakah aku sedang marah?



Apakah aku sebenarnya hanya membutuhkan istirahat?



Memberi nama pada emosi dapat membantu kita menciptakan jarak antara diri kita dan perasaan yang sedang dialami.



Ada perbedaan besar antara:



"Aku gagal."



dan



"Aku sedang merasa gagal."



Kalimat pertama seolah-olah menjadikan kegagalan sebagai identitas.



Kalimat kedua menyadari bahwa perasaan tersebut adalah sebuah kondisi yang sedang dialami.



Dan kondisi dapat berubah.



Jadi, sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tanyakan:



"Apa sebenarnya yang sedang aku rasakan?"



2. "Apa yang sebenarnya aku inginkan, jika tidak ada yang menilai?"



Ini pertanyaan yang jauh lebih sulit.



Sebab kita sering kali tidak hidup sepenuhnya berdasarkan keinginan kita sendiri.



Kita hidup berdasarkan ekspektasi.



Ekspektasi keluarga.



Ekspektasi pasangan.



Ekspektasi teman.



Ekspektasi lingkungan.



Ekspektasi media sosial.



Bahkan ekspektasi yang kita ciptakan sendiri setelah terlalu lama membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain.



Kita akhirnya mengejar sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena kita merasa seharusnya menginginkannya.



Misalnya:



"Aku harus punya pekerjaan yang keren."



"Aku harus segera menikah."



"Aku harus menghasilkan banyak uang."



"Aku harus sukses sebelum umur tertentu."



"Aku harus punya bisnis sendiri."



"Aku harus terlihat bahagia."



Pertanyaannya adalah:



Jika tidak ada seorang pun yang bisa melihat hidupmu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?



Bayangkan tidak ada Instagram.



Tidak ada LinkedIn.



Tidak ada teman yang membandingkan.



Tidak ada keluarga yang bertanya.



Tidak ada orang yang memberikan penilaian.



Tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apa pun.



Apa yang masih ingin kamu lakukan?



Pertanyaan ini penting karena psikologi membedakan antara motivasi yang berasal dari dalam diri dan motivasi yang sangat dipengaruhi tekanan eksternal.



Bukan berarti semua ekspektasi orang lain buruk.



Tetapi jika seluruh arah hidupmu berasal dari luar, suatu saat kamu mungkin sampai pada titik di mana kamu memiliki banyak pencapaian tetapi tetap merasa kosong.



Karena kamu berhasil mendapatkan kehidupan yang diinginkan orang lain.



Bukan kehidupan yang benar-benar kamu pilih.



Jadi, ketika kamu tidak tahu harus pergi ke mana, coba tanyakan:



"Kalau tidak ada yang menilai aku, aku ingin menjalani hidup seperti apa?"



3. "Apa yang masih berada dalam kendaliku?"



Salah satu hal paling melelahkan ketika kita kehilangan arah adalah mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita.



Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan.



Kita tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain.



Kita tidak bisa mengubah masa lalu.



Kita tidak bisa menjamin bahwa sebuah usaha akan berhasil.



Kita tidak bisa memastikan bahwa semua orang akan menyukai kita.



Kita juga tidak bisa mengetahui seluruh masa depan.



Tetapi kita sering menghabiskan energi mental untuk mencoba mengendalikan semua hal tersebut.



Akibatnya, kita merasa tidak berdaya.



Padahal mungkin masih ada banyak hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan.



Coba bagi hidupmu menjadi dua lingkaran:



Hal yang bisa aku kendalikan



Misalnya:



bagaimana aku menggunakan waktuku hari ini;



apakah aku belajar atau tidak;



siapa yang aku hubungi;



bagaimana aku memperlakukan tubuhku;



apakah aku meminta bantuan;



apakah aku mencoba lagi;



apakah aku menetapkan batas;



apakah aku mengambil satu langkah kecil.



Hal yang tidak bisa aku kendalikan



Misalnya:



pendapat orang lain;



masa lalu;



keputusan orang lain;



hasil akhir;



apa yang terjadi besok;



apakah semua orang memahami kita.



Kemudian tanyakan:



"Dari semua hal yang masih berada dalam kendaliku, apa satu hal yang bisa kulakukan hari ini?"



Bukan tahun depan.



Bukan lima tahun lagi.



Hari ini.



Karena ketika hidup terasa terlalu besar, kita membutuhkan sesuatu yang cukup kecil untuk dilakukan.



4. "Apakah aku benar-benar tidak tahu, atau sebenarnya aku takut memilih?"



Ini adalah pertanyaan yang mungkin paling tidak nyaman.



Kadang-kadang kita berkata:



"Aku tidak tahu harus memilih apa."



Padahal jauh di dalam diri, kita sebenarnya sudah tahu.



Kita hanya takut terhadap konsekuensinya.



Kita tahu pekerjaan itu sudah tidak cocok.



Tetapi takut kehilangan penghasilan.



Kita tahu hubungan itu tidak sehat.



Tetapi takut sendirian.



Kita tahu ingin mencoba sesuatu yang baru.



Tetapi takut gagal.



Kita tahu harus berhenti mengejar sesuatu.



Tetapi takut mengakui bahwa waktu dan energi yang sudah diberikan mungkin tidak menghasilkan apa yang kita harapkan.



Jadi masalahnya bukan selalu tidak tahu.



Kadang masalahnya adalah takut mengetahui jawabannya.



Ini merupakan perbedaan yang penting.



Karena kalau masalahnya adalah kurang informasi, kita membutuhkan informasi.



Tetapi jika masalahnya adalah ketakutan, kita membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian.



Coba lengkapi kalimat ini:



"Kalau aku benar-benar jujur kepada diriku sendiri, aku mungkin sebenarnya sudah tahu bahwa..."



Lalu tuliskan apa pun yang muncul.



Jangan langsung menghakiminya.



Jangan langsung mengambil keputusan.



Cukup dengarkan.



Kadang jawaban yang kita cari bukan sesuatu yang harus ditemukan.



Jawaban itu sudah ada, tetapi tertutup oleh ketakutan.



5. "Apa langkah terkecil yang bisa kulakukan tanpa harus mengetahui semuanya?"



Banyak orang menunda bergerak karena mereka merasa harus memiliki rencana lengkap terlebih dahulu.



Mereka berpikir:



"Aku harus tahu tujuan akhirnya."



"Aku harus tahu apakah ini akan berhasil."



"Aku harus punya strategi yang sempurna."



"Aku harus yakin seratus persen."



Masalahnya, kehidupan hampir tidak pernah memberikan kepastian seperti itu.



Sering kali kita baru memahami jalan setelah berjalan.



Bayangkan kamu berada di jalan yang gelap pada malam hari.



Senter mungkin hanya menerangi beberapa meter di depan.



Apakah kamu harus menunggu sampai seluruh jalan terlihat?



Tidak.



Kamu cukup melihat beberapa langkah ke depan.



Kemudian berjalan.



Setelah bergerak, bagian berikutnya mulai terlihat.



Begitu pula dengan kehidupan.



Kamu tidak harus tahu apa yang akan terjadi lima tahun lagi untuk menentukan apa yang bisa kamu lakukan minggu ini.



Tanyakan:



"Apa satu langkah kecil yang dapat membuat hidupku sedikit lebih baik?"



Mungkin:



mengirim satu lamaran pekerjaan;



membaca beberapa halaman buku;



menyelesaikan satu tugas;



menghubungi seseorang;



membuat jadwal;



pergi berjalan kaki;



mulai belajar keterampilan baru;



membersihkan kamar;



menyelesaikan sesuatu yang sudah lama ditunda;



atau sekadar tidur lebih awal.



Jangan meremehkan langkah kecil.



Self-efficacy—keyakinan bahwa kita mampu melakukan sesuatu—sering kali dibangun melalui pengalaman bahwa kita benar-benar melakukan sesuatu, bukan hanya memikirkannya.



Kamu tidak perlu mengubah hidupmu hari ini.



Kamu hanya perlu membuktikan kepada dirimu sendiri:



"Aku masih bisa bergerak."



6. "Kehidupan seperti apa yang ingin kubangun, bukan sekadar terlihat sukses?"



Ada perbedaan antara sukses dan hidup yang terasa bermakna.



Sukses sering didefinisikan dengan sesuatu yang mudah dilihat:



uang,



jabatan,



rumah,



kendaraan,



jumlah pengikut,



prestasi,



status,



atau pengakuan.



Tetapi kehidupan yang baik tidak selalu terlihat mengesankan dari luar.



Mungkin kamu ingin kehidupan yang lebih tenang.



Mungkin kamu ingin punya waktu untuk keluarga.



Mungkin kamu ingin pekerjaan yang tidak menghabiskan seluruh energimu.



Mungkin kamu ingin hidup sederhana.



Mungkin kamu ingin memiliki waktu untuk berkarya.



Mungkin kamu ingin membantu orang lain.



Mungkin kamu ingin kebebasan.



Mungkin kamu ingin kesehatan mental yang lebih baik.



Mungkin kamu ingin bangun setiap pagi tanpa merasa membenci hidupmu.



Itu semua valid.



Karena tujuan hidup bukan memenangkan perlombaan yang dibuat oleh orang lain.



Coba tanyakan:



"Kalau aku tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun, kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin kubangun?"



Kemudian pikirkan bukan hanya tentang apa yang ingin kamu miliki, tetapi juga tentang bagaimana kamu ingin merasa.



Apakah kamu ingin merasa bebas?



Tenang?



Berguna?



Dicintai?



Berkembang?



Aman?



Tertantang?



Terhubung?



Jawaban tersebut dapat membantu memberikan petunjuk mengenai nilai-nilai yang sebenarnya penting bagimu.



Dan ketika kita memiliki nilai yang jelas, keputusan sering menjadi sedikit lebih mudah.



7. "Apa yang akan kulakukan jika aku tahu bahwa aku tidak harus langsung benar?"



Ini mungkin pertanyaan terakhir yang paling penting.



Banyak orang takut mengambil keputusan karena menganggap setiap keputusan adalah keputusan permanen.



Padahal sebagian besar keputusan dalam hidup bukanlah vonis seumur hidup.



Kamu bisa mencoba.



Kemudian mengevaluasi.



Kamu bisa belajar.



Kemudian mengubah arah.



Kamu bisa memilih sesuatu.



Kemudian menyadari bahwa pilihan itu tidak cocok.



Dan kamu boleh memperbaikinya.



Kita sering berpikir bahwa kita harus memilih jalan yang benar sejak awal.



Padahal kehidupan lebih mirip proses eksperimen daripada ujian dengan satu jawaban benar.



Kamu mencoba sesuatu.



Kamu mendapatkan informasi baru.



Informasi itu mengubah pemahamanmu.



Kemudian kamu membuat keputusan berikutnya.



Jadi, daripada bertanya:



"Apa keputusan yang paling benar?"



cobalah bertanya:



"Pilihan mana yang layak aku coba sekarang?"



Itu jauh lebih ringan.



Kamu tidak perlu menjanjikan bahwa pilihan tersebut akan berhasil selamanya.



Kamu hanya perlu bersedia memberinya kesempatan.



Ketika Kamu Tidak Tahu Harus Ke Mana, Jangan Memaksa Diri Melihat Terlalu Jauh



Ada masa ketika hidup memang terasa kabur.



Dan tidak semua kebingungan harus segera diselesaikan.



Ada kalanya kamu membutuhkan waktu.



Ada kalanya kamu membutuhkan istirahat.



Ada kalanya kamu membutuhkan percakapan dengan seseorang yang kamu percaya.



Dan ada kalanya kamu perlu menerima bahwa untuk sementara waktu, kamu memang belum tahu.



Tidak tahu bukan berarti gagal.



Tidak tahu bukan berarti tertinggal.



Tidak tahu juga bukan berarti hidupmu tidak memiliki masa depan.



Kadang-kadang, tidak tahu adalah ruang kosong sebelum sesuatu yang baru terbentuk.



Yang penting adalah jangan menjadikan kebingungan sebagai alasan untuk berhenti selamanya.



Jika hari ini kamu belum tahu apa yang harus dilakukan lima tahun ke depan, tidak apa-apa.



Cari tahu apa yang bisa kamu lakukan bulan ini.



Kalau belum tahu apa yang harus dilakukan bulan ini, cari tahu apa yang bisa dilakukan minggu ini.



Kalau bahkan minggu ini terasa terlalu berat, tanyakan apa yang bisa dilakukan hari ini.



Dan kalau hari ini pun terasa terlalu besar, tanyakan:



"Apa yang bisa kulakukan dalam satu jam ke depan?"



Kecilkan cakrawalanya.



Kurangi tekanan.



Ambil satu langkah.



Kemudian satu langkah lagi.



Tujuh Pertanyaan untuk Disimpan Ketika Hidup Terasa Gelap



Ketika suatu hari kamu kembali merasa tersesat, simpan tujuh pertanyaan ini:



1. Apa yang sebenarnya sedang aku rasakan?



2. Apa yang sebenarnya aku inginkan jika tidak ada yang menilai?



3. Apa yang masih berada dalam kendaliku?



4. Apakah aku benar-benar tidak tahu, atau sebenarnya aku takut memilih?



5. Apa langkah terkecil yang bisa kulakukan tanpa harus mengetahui semuanya?



6. Kehidupan seperti apa yang ingin kubangun, bukan sekadar terlihat sukses?



7. Apa yang akan kulakukan jika aku tahu bahwa aku tidak harus langsung benar?



Kamu tidak harus menjawab semuanya sekaligus.



Ambil satu pertanyaan.



Tulis jawabannya.



Baca kembali besok.



Kemudian lihat apakah ada sesuatu yang berubah.



Karena terkadang kita tidak membutuhkan peta lengkap untuk mulai berjalan.



Kita hanya membutuhkan sedikit cahaya untuk melihat satu langkah berikutnya.



