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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.48 WIB

6 Alasan Mengapa Pria Tidak Perlu Bersikap Stoik untuk Menjadi Kuat Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang tidak bersikap stoik./Magnific/danielcamandona03 - Image

seseorang yang tidak bersikap stoik./Magnific/danielcamandona03

JawaPos.com - Sejak kecil, banyak pria menerima pesan yang hampir sama: jangan terlalu banyak mengeluh, jangan menangis, jangan menunjukkan ketakutan, dan jangan terlihat lemah. Ketika menghadapi masalah, seorang pria sering diharapkan untuk tetap tenang, menelan semuanya sendiri, lalu melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa.

Sikap seperti ini sering dianggap sebagai tanda kedewasaan dan kekuatan.

Tidak sedikit pula yang menyebutnya sebagai “stoik”.

Padahal, ada perbedaan besar antara memiliki ketahanan mental dan menekan emosi.

Dalam psikologi, kemampuan seseorang untuk tetap berfungsi ketika menghadapi tekanan memang merupakan bagian penting dari kesehatan mental. Namun, ketangguhan bukan berarti seseorang tidak boleh merasa sedih, takut, kecewa, marah, atau membutuhkan bantuan.

Justru sebaliknya.

Seseorang dapat menjadi kuat karena ia mampu mengenali emosinya, menghadapinya, mengaturnya, dan tetap mengambil keputusan yang sehat meskipun sedang berada dalam situasi sulit.

Karena itu, menjadi pria yang kuat tidak mengharuskan seseorang untuk selalu bersikap dingin, tidak peduli, atau tidak menunjukkan perasaan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), terdapat enam alasan mengapa pria tidak perlu bersikap stoik—dalam pengertian “harus selalu menahan emosi”—untuk menjadi kuat menurut perspektif psikologi.

1. Menekan emosi bukan berarti menghilangkan emosi

Editor: Hanny Suwindari
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