6 Alasan Mengapa Banyak Pria Kesulitan Mencari Teman Baru Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Memiliki banyak kenalan tidak selalu berarti memiliki banyak teman. Seseorang bisa berinteraksi dengan puluhan orang setiap minggu, bekerja dalam lingkungan yang ramai, aktif di media sosial, bahkan sering menghadiri berbagai acara, tetapi tetap merasa tidak memiliki teman yang benar-benar dekat.

Hal ini cukup menarik ketika dikaitkan dengan pria. Banyak pria tampak mudah bergaul, bisa bercanda dengan rekan kerja, berbicara santai dengan teman di lingkungan tertentu, atau terlihat nyaman berada dalam kelompok. Namun, ketika memasuki tahap membangun pertemanan baru yang lebih dekat dan bermakna, sebagian pria justru merasa kesulitan.

Mengapa hal itu bisa terjadi?

Psikologi sosial dan perkembangan manusia menunjukkan bahwa membangun pertemanan bukan hanya persoalan bertemu dengan orang baru. Ada faktor kepribadian, pengalaman masa lalu, norma sosial, rasa percaya diri, kemampuan membuka diri, hingga kesempatan untuk berinteraksi secara berulang.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), terdapat enam alasan yang dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian pria kesulitan mencari teman baru.

1. Pria Sering Dibiasakan untuk Tidak Terlalu Terbuka Secara Emosional

Salah satu faktor yang sering dibahas dalam psikologi sosial adalah bagaimana norma gender dapat memengaruhi cara seseorang mengekspresikan emosi dan membangun hubungan.

Sejak kecil, sebagian laki-laki menerima pesan sosial bahwa mereka harus kuat, mandiri, tidak mudah mengeluh, dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Kalimat seperti "jangan cengeng", "harus kuat", atau "jangan terlalu baper" mungkin terdengar sederhana, tetapi jika terus-menerus diterima, pesan tersebut dapat memengaruhi cara seseorang berhubungan dengan orang lain.

Pertemanan yang dekat membutuhkan tingkat keterbukaan tertentu.