7 Alasan Tak Terduga Mengapa Hubungan Kamu dengan Atasan Begitu Penting Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang membangun hubungan dengan atasan./Magnific/dragonimages
JawaPos.com - Ketika membicarakan kepuasan kerja, kebanyakan orang langsung memikirkan gaji, fasilitas, jenjang karier, atau beban pekerjaan. Padahal, ada satu faktor yang sering dianggap sepele tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman seseorang di tempat kerja: hubungan dengan atasan.
Menariknya, hubungan dengan atasan bukan hanya persoalan apakah bos kita “baik” atau “galak”. Dari sudut pandang psikologi, hubungan tersebut dapat memengaruhi cara kita memandang diri sendiri, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, bahkan menentukan apakah kita merasa aman untuk berkembang di tempat kerja.
Atasan adalah salah satu figur yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan profesional kita. Ia memberikan penilaian, menetapkan prioritas, memberi umpan balik, membagi tanggung jawab, dan dalam banyak organisasi memiliki pengaruh terhadap kesempatan seseorang untuk berkembang.
Karena itu, kualitas hubungan tersebut bisa menciptakan efek psikologis yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari.
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat tujuh alasan tak terduga mengapa hubungan kamu dengan atasan begitu penting menurut psikologi.
1. Atasan Bisa Memengaruhi Cara Kamu Menilai Diri Sendiri
Salah satu alasan paling tidak terduga adalah bahwa hubungan dengan atasan dapat ikut memengaruhi self-evaluation, atau cara seseorang mengevaluasi kemampuan dirinya sendiri.
Bayangkan kamu mengerjakan sebuah proyek selama berminggu-minggu. Kamu merasa hasilnya bagus. Namun ketika menyerahkannya, atasan hanya mengatakan:
“Ini masih banyak yang harus diperbaiki.”
Jika komentar seperti itu terjadi sesekali, mungkin tidak terlalu bermasalah. Namun jika berlangsung terus-menerus tanpa penjelasan atau apresiasi terhadap hal yang sudah dilakukan dengan baik, seseorang bisa mulai mempertanyakan kompetensinya.
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Jawa Pos
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