5 Prioritas Kerja Gen Z yang Kini Semakin Sulit Dipahami Generasi Lama

JawaPos.com - Generasi Z memiliki harapan, nilai, dan kebutuhan di lingkungan kerja yang berbeda dibandingkan generasi boomer hingga milenial.

Perubahan tersebut membuat sejumlah prioritas kerja Generasi Z terkadang sulit dipahami oleh generasi sebelumnya, terutama di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami serta menyesuaikan kebijakan kerja dengan kebutuhan generasi tersebut agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang mampu mempertahankan karyawan.

Dilansir dari laman YourTango, inilah 5 prioritas pekerjaan yang dilakukan Gen Z namun sulit dipahami oleh Generasi Boomer hingga Millennial.

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1. Persaingan dalam mendapatkan bakat

Generasi Z, Boomer dan Milenial adalah generasi yang paling terdidik sepanjang sejarah, sehingga mereka memiliki harapan tinggi terhadap karier dan keseimbangan kehidupan kerja mereka. Perusahaan kini bersaing untuk mendapatkan bakat terbaik, yang meningkatkan biaya untuk menarik kandidat yang tepat dan mempertahankannya.

2. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

Generasi Z dan Milenial memprioritaskan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan atau menurut mereka keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan penting untuk dilakukan.