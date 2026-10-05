5 Prioritas Kerja Gen Z yang Kini Semakin Sulit Dipahami Generasi Lama

Ilustrasi Gen Z bekerja (Freepik)
JawaPos.com - Generasi Z memiliki harapan, nilai, dan kebutuhan di lingkungan kerja yang berbeda dibandingkan generasi boomer hingga milenial.
Perubahan tersebut membuat sejumlah prioritas kerja Generasi Z terkadang sulit dipahami oleh generasi sebelumnya, terutama di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami serta menyesuaikan kebijakan kerja dengan kebutuhan generasi tersebut agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang mampu mempertahankan karyawan.
Dilansir dari laman YourTango, inilah 5 prioritas pekerjaan yang dilakukan Gen Z namun sulit dipahami oleh Generasi Boomer hingga Millennial.
1. Persaingan dalam mendapatkan bakat
Generasi Z, Boomer dan Milenial adalah generasi yang paling terdidik sepanjang sejarah, sehingga mereka memiliki harapan tinggi terhadap karier dan keseimbangan kehidupan kerja mereka. Perusahaan kini bersaing untuk mendapatkan bakat terbaik, yang meningkatkan biaya untuk menarik kandidat yang tepat dan mempertahankannya.
2. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi
Generasi Z dan Milenial memprioritaskan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan atau menurut mereka keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan penting untuk dilakukan.
Mereka ingin bekerja di perusahaan yang menawarkan jadwal kerja fleksibel, pilihan kerja jarak jauh, dan peluang untuk pertumbuhan profesional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022