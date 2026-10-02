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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.34 WIB

8 Kebiasaan Anak yang Dibesarkan Orang Tua dengan Cinta Tulus Menurut Psikologi

Kebiasaan anak yang dibesarkan orang tua dengan cinta tulus menurut psikologi (Magnific/Azerbaijan_stockers) - Image

Kebiasaan anak yang dibesarkan orang tua dengan cinta tulus menurut psikologi (Magnific/Azerbaijan_stockers)

JawaPos.com - Cara orang tua mencintai satu sama lain ternyata menurut psikologi meninggalkan jejak yang sangat dalam pada kebiasaan dan karakter anak hingga masa dewasa.

Penelitian membuktikan bahwa kualitas hubungan cinta tulus di antara orang tua memberikan dampak besar terhadap tumbuh kembang anak.

Anak yang menyaksikan orang tua saling mencintai dengan sepenuh hati akan tahu bahwa cinta yang tulus itu nyata dan bisa dicapai.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (2/10), berikut delapan kebiasaan yang umumnya terbawa hingga dewasa oleh anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang benar-benar saling mencintai.

1. Membuat dan Menepati Komitmen

Romansa dalam pernikahan yang panjang tidak selalu terasa menggebu setiap saat, namun pasangan yang saling mencintai tetap berkomitmen untuk menjaganya.

Anak yang menyaksikan hal ini belajar bahwa bertahan melalui masa-masa sulit bersama orang yang tepat adalah pilihan yang layak diperjuangkan.

Mereka tumbuh menjadi individu yang cenderung memilih bertahan dan berupaya dalam hubungan daripada langsung pergi saat menghadapi masalah.

2. Menetapkan Standar Tinggi dalam Hubungan

Editor: Candra Mega Sari
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