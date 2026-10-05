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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 5 Oktober 2026 | 20.44 WIB

9 Tanda Psikologi Muncul saat Kamu Mulai Benci Pekerjaan dan Ingin Resign

Tanda psikologi muncul saat kamu mulai benci pekerjaan dan ingin resign (Magnific/Stockking) - Image

Tanda psikologi muncul saat kamu mulai benci pekerjaan dan ingin resign (Magnific/Stockking)

JawaPos.com - Ada kalanya sinyal psikologi muncul saat seseorang mulai benci pekerjaan yang dijalani setiap hari.

Perasaan itu sering diawali rasa lelah kecil yang lama-lama berubah jadi keinginan kuat untuk resign.

Stres kerja yang menumpuk membuat pikiran dipenuhi keraguan tentang arah karier ke depan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (5/10), berikut sembilan pikiran yang biasa muncul ketika kondisi tersebut benar-benar terjadi.

1. Kenapa aku masih di sini

Pada titik tertentu, rasa frustrasi tidak lagi sekadar soal rekan kerja yang sulit atau rapat yang berlarut-larut.

Seseorang mulai duduk di meja kerja sambil bertanya-tanya untuk apa sebenarnya ia masih bertahan di tempat itu.

Gaji yang cukup atau rutinitas yang sudah terasa nyaman kadang membuat seseorang enggan berubah.

Namun ketika pikiran untuk berhenti jauh lebih sering muncul dibanding bayangan masa depan di perusahaan, itu pertanda sesuatu perlu diubah.

Editor: Candra Mega Sari
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