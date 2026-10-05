9 Tanda Psikologi Muncul saat Kamu Mulai Benci Pekerjaan dan Ingin Resign

JawaPos.com - Ada kalanya sinyal psikologi muncul saat seseorang mulai benci pekerjaan yang dijalani setiap hari.

Perasaan itu sering diawali rasa lelah kecil yang lama-lama berubah jadi keinginan kuat untuk resign.

Stres kerja yang menumpuk membuat pikiran dipenuhi keraguan tentang arah karier ke depan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (5/10), berikut sembilan pikiran yang biasa muncul ketika kondisi tersebut benar-benar terjadi.

1. Kenapa aku masih di sini

Pada titik tertentu, rasa frustrasi tidak lagi sekadar soal rekan kerja yang sulit atau rapat yang berlarut-larut.

Seseorang mulai duduk di meja kerja sambil bertanya-tanya untuk apa sebenarnya ia masih bertahan di tempat itu.

Gaji yang cukup atau rutinitas yang sudah terasa nyaman kadang membuat seseorang enggan berubah.