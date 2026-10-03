Ingin Hidup Tenang dan Sejahtera? Lakukan 7 Kebiasaan Praktis yang Sederhana Ini Menurut Psikologi

seseorang yang hidupnya tenang dan sejahtera./Magnific/yanalya
JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa hidup tenang baru bisa dirasakan ketika semua masalah sudah selesai.
Ketika uang sudah cukup.
Ketika pekerjaan sudah stabil.
Ketika hubungan sudah sempurna.
Ketika tidak ada lagi orang yang mengecewakan kita.
Ketika masa depan sudah benar-benar terjamin.
Masalahnya, kondisi seperti itu hampir tidak pernah benar-benar datang.
Selalu ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tagihan yang harus dibayar, hubungan yang perlu dirawat, keputusan yang harus dibuat, dan masa depan yang tidak pernah bisa dipastikan sepenuhnya.
Karena itu, ketenangan hidup bukan selalu tentang membuat kehidupan menjadi bebas dari masalah.
Sering kali, ketenangan justru muncul ketika kita belajar mengelola diri sendiri di tengah kehidupan yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan.
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Jawa Pos
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