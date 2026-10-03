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Leni Setya Wati
Minggu, 4 Oktober 2026 | 04.22 WIB

Orang yang Tetap Tenang di Tengah Masalah Biasanya Punya 8 Kebiasaan Ini

Ilustrasi orang yang tetap tenang di tengah masalah hidup (magnific/pvproductions) - Image

Ilustrasi orang yang tetap tenang di tengah masalah hidup (magnific/pvproductions)

JawaPos.com - Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Perubahan, tuntutan, masalah, dan berbagai kejutan dapat muncul kapan saja.
Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk tetap tenang menjadi hal penting agar seseorang tidak mudah kehilangan arah.

Kabar baiknya, ketenangan bukan semata-mata sifat bawaan. Ada sejumlah kebiasaan yang dapat membantu seseorang menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai situasi.

Orang yang jarang merasa kewalahan biasanya memiliki cara tertentu untuk mengelola pikiran, emosi, tubuh, hingga lingkungan di sekitarnya.

Dilansir dari YourTango, berikut delapan kebiasaan yang dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih tenang.

1. Menerima perubahan dan menyesuaikan diri

Tidak semua hal dalam hidup dapat dikendalikan. Sebaik apa pun rencana yang dibuat, selalu ada kemungkinan muncul keadaan tak terduga yang mengubah arah perjalanan.

Daripada terus merasa kesal ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, orang yang tenang cenderung memilih beradaptasi. Mereka memahami bahwa perubahan merupakan bagian dari kehidupan.

Memiliki rencana cadangan juga dapat membantu. Tidak perlu terlalu terpaku pada rencana A. Siapkan alternatif lain dan berikan ruang bagi diri sendiri untuk menyesuaikan langkah berdasarkan keadaan yang sedang dihadapi.

Editor: Novia Tri Astuti
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