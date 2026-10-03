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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.30 WIB

7 Alasan Mengapa Kamu Dapat Menjadi Penulis yang Lebih Baik daripada yang Kamu Kira Menurut Psikolog

seseorang yang dapat menjadi penulis yang baik./Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang dapat menjadi penulis yang baik./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Ada satu kesalahpahaman yang cukup umum tentang menulis: kita sering mengira bahwa seorang penulis yang baik harus sejak awal memiliki bakat luar biasa.

Kita membayangkan penulis hebat sebagai orang yang mampu merangkai kalimat indah tanpa kesulitan, memiliki kosakata luas, selalu tahu apa yang ingin dikatakan, dan bisa menghasilkan paragraf yang memukau dalam sekali duduk.

Akibatnya, ketika kita mencoba menulis dan hasilnya terasa biasa saja, kita segera mengambil kesimpulan:

"Mungkin saya memang tidak berbakat menulis."

Padahal, psikologi memberikan gambaran yang jauh lebih menarik.

Kemampuan menulis tidak hanya berkaitan dengan bakat bawaan. Menulis melibatkan sejumlah kemampuan yang dapat berkembang melalui latihan, pengalaman, perhatian, membaca, refleksi, dan cara seseorang memandang kesalahan.

Dengan kata lain, kemampuan menulis bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap.

Bisa jadi masalahnya bukan karena kamu tidak mampu menjadi penulis yang baik. Bisa jadi kamu hanya belum cukup lama berlatih, terlalu cepat menilai tulisanmu sendiri, atau memiliki standar yang jauh lebih tinggi daripada kemampuanmu saat ini.

Bahkan, beberapa karakteristik yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan justru dapat menjadi modal penting untuk menulis.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa kamu mungkin dapat menjadi penulis yang lebih baik daripada yang selama ini kamu kira.

Editor: Hanny Suwindari
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