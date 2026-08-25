Penulis ‘Lightlark’ Bicara Adaptasi Film dan Proyek Novel ‘Barbie’ Pertamanya

Barbie. (Mattel Corporate)
JawaPos.com – Alex Aster kembali menjadi sorotan setelah memperluas dunia kreatifnya melalui ‘Barbie: Dreamscape’, novel young adult pertama yang secara resmi menghadirkan kisah Barbie dalam format novel orisinal.
Dalam wawancara dengan Variety, penulis seri Lightlark tersebut juga membahas perkembangan adaptasi film Lightlark serta antusiasmenya melihat dunia fantasi ciptaannya menuju layar lebar.
Untuk proyek Barbie: Dreamscape, Aster mendapat kesempatan mengembangkan kisah Barbie dengan kebebasan kreatif yang cukup besar dari Mattel.
Novel tersebut mengikuti Barbie yang masa depannya berubah setelah ia dinyatakan “Fateless” saat kelulusan di sekolah ajaib.
Ia kemudian harus menjelajahi berbagai dunia penuh keajaiban untuk menemukan takdirnya sendiri. Mattel mengonfirmasi novel tersebut sebagai novel YA orisinal Barbie dan telah merilisnya secara global pada Agustus 2026.
Aster juga menjelaskan bahwa ia sengaja menjadikan Barbie sebagai pusat perjalanan penemuan jati diri, bukan sekadar karakter yang membutuhkan hubungan romantis untuk membuktikan kekuatannya.
Karena itu, meski Ken tetap muncul dalam cerita, fokus utama tetap berada pada perjalanan Barbie menemukan kekuatan dan takdirnya sendiri.
Pendekatan tersebut membuat Barbie: Dreamscape terasa sebagai kisah coming-of-age yang memadukan nostalgia dengan petualangan fantasi.
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Jawa Pos
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