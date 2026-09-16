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Rabbany Wanadriani
Rabu, 16 September 2026 | 21.12 WIB

Pandai Merayu dan Mudah Menarik Perhatian, Ini 5 Zodiak Pria yang Disebut Playboy

ilustrasi zodiak pria playboy. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Istilah playboy biasanya digunakan untuk menggambarkan pria yang memiliki daya tarik tinggi, mudah mendapatkan perhatian, dan dikenal pandai membangun kedekatan dengan lawan jenis.

Dalam astrologi, karakter seperti percaya diri, komunikatif, penuh pesona, hingga menyukai pengalaman baru kerap dikaitkan dengan beberapa zodiak. Meski demikian, karakter seseorang tentu tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan zodiak.

Dilansir dari City Magazine, berikut lima zodiak pria yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan sifat penuh pesona dan kemampuan menggoda.

1. Leo

Pria berzodiak Leo dikenal memiliki rasa percaya diri yang kuat. Mereka cenderung nyaman menjadi pusat perhatian dan tidak ragu menunjukkan kepribadian di hadapan banyak orang.

Sikap percaya diri tersebut dapat membuat Leo terlihat menarik dan mudah mencuri perhatian. Ditambah dengan karakter yang penuh semangat, mereka kerap dianggap memiliki kemampuan untuk membuat suasana menjadi lebih hidup.

Dalam urusan pendekatan, Leo juga digambarkan sebagai sosok yang ekspresif dan senang memberikan kejutan kepada orang yang sedang didekatinya.

2. Gemini

Gemini memiliki karakter yang komunikatif dan mudah beradaptasi. Kemampuan berbicara menjadi salah satu daya tarik utama yang sering dilekatkan pada zodiak ini.

Mereka disebut pandai membuat percakapan tetap menarik sehingga orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Humor, kecerdasan, dan kemampuan memainkan kata-kata juga membuat gaya pendekatan Gemini terlihat berbeda.

Ketika berada dalam lingkungan sosial, Gemini cenderung mudah berbaur dan membangun koneksi dengan orang baru.

3. Libra

Pria Libra kerap digambarkan sebagai sosok yang ramah, menawan, dan mampu menciptakan suasana harmonis.

Kemampuan membaca situasi serta memperhatikan respons orang lain menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Libra. Hal tersebut membuat mereka dianggap cukup piawai dalam membangun kedekatan.

Libra juga disebut senang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Sikap tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri ketika mereka sedang melakukan pendekatan kepada seseorang.

4. Scorpio

Scorpio memiliki karakter yang cenderung misterius. Mereka tidak selalu banyak berbicara mengenai dirinya, tetapi justru dapat menarik perhatian melalui sikap tenang dan tatapan yang intens.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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