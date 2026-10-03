Dikenal Memiliki Aura Magis Begitu Kuat, Sebenarnya Ini 4 Kepribadian Inti Orang yang Lahir Oktober

Ilustrasi, orang yang lahir Oktober, aura magis begitu kuat. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Lahir di bulan Oktober dipengaruhi oleh energi Libra yang mencintai keindahan atau Scorpio yang mendambakan keintiman.



Lebih lanjut, lahir saat Matahari melintasi Libra, yakni 23 September - 22 Oktober adalah sosok pembawa damai yang menjunjung tinggi diplomasi, harmoni, keseimbangan, dan keindahan.



Mereka supel dan tuan rumah yang luar biasa, karena sangat menikmati momen kebersamaan.

Di saat yang sama, mereka memprioritaskan ikatan personal yang mendalam dan merasa paling utuh serta bahagia saat menjalin hubungan dengan orang lain, baik dengan pasangan maupun sahabat.



Mereka gemar mengambil inisiatif serta memiliki pola pikir visioner yang melihat gambaran besar.



Sementara itu, mereka yang lahir saat Matahari melintasi Scorpio adalah sosok pemberani, intens, berwibawa, tertutup, kuat, namun mendambakan keintiman.



Mereka lebih senang berinteraksi dengan orang lain dengan cara menyelami hal-hal di balik permukaan.



Fokus mereka tajam, daya tarik mereka kuat, serta dorongan untuk mencapai pertumbuhan diri melalui pengalaman transformatif yang sarat akan emosi.



Dilansir JawaPos.com dari parade pada Jumat (2/10), berikut ini empat kepribadian inti dari orang yang lahir bulan Oktober.



1. Berorientasi pada Pencapaian



Mereka yang lahir dengan energi Libra, membuat mereka kompetitif secara alami dan ingin memberikan dampak nyata dengan menghadirkan lebih banyak keseimbangan, keindahan, keadilan, dan harmoni di dunia ini.



Mereka proaktif dan tidak ragu mengambil inisiatif maupun membagikan gagasan - gagasan besar kepada orang lain.



Sementara itu, lahir di bawah energi Scorpio membuat tekad mereka kuat untuk meraih kekuasaan, baik dengan menduduki posisi pemimpin, mengambil alih kendali kekuasaan yang sudah ada, atau sekadar menjadi sosok yang paling dominan di lingkungan.



Apa pun caranya, orang yang lahir bulan Oktober memiliki minat besar dalam menetapkan tujuan ambisius dan melakukan langkah-langkah impresif demi meraih kemenangan.



2. Fokus pada Hubungan



Mereka sangat menghargai kebersamaan dengan sahabat, orang terkasih, maupun pasangan hidup.



Ini karena mereka merasa lebih bersemangat saat menjalin ikatan personal yang mendalam, terlebih satu lawan satu.

Selain itu, mereka pun merasa lebih efektif mencapai tujuan ketika menjadi bagian dari sebuah tim yang solid dan dinamis.



Di sisi lain, mereka yang lahir Oktober lebih fokus membangun keintiman dengan orang-orang terdekat.



Mereka tidak segan mengajukan pertanyaan sulit atau membahas topik-topik tabu demi memahami dan menjalani ikatan yang lebih erat dengan orang-orang terdekat dan tersayang.



3. Teguh pada Keyakinan



Identik dengan nuansa mistis, mereka yang lahir Oktober tidak mudah menyerah pada impian, aspirasi, nilai-nilai, atau idealisme.



Sebaliknya, mereka sangat berkomitmen pada pandangan hidup dan hal-hal yang diminati.



Mereka yang lebih dipengaruhi oleh energi Libra mungkin sempat bimbang dan kesulitan menentukan pilihan.

Namun, dedikasi untuk menjaga keseimbangan perspektif dan menciptakan kedamaian, apa pun risikonya, jarang sekali goyah.



Mereka akan berusaha keras demi menjaga situasi tetap harmonis dan kondusif.



Sementara itu, mereka yang memiliki pengaruh kuat Scorpio, sering kali bersikap sangat teguh pendirian terhadap hal-hal yang dicintainya, baik ambisi karier jangka panjang ataupun hubungan yang telah dijalani dengan sepenuh hati seumur hidupnya.



4. Berjiwa Seni



Mereka yang memiliki pengaruh kuat energi Libra sangat menghargai seni, terutama seni yang menghadirkan keindahan bagi dunia.



Mereka sangat piawai dalam menghadirkan sentuhan artistik pada suatu ruangan atau pengalaman, terutama saat merancang ide, menciptakan, dan mengurasi acara yang berkesan bersama teman atau rekan kerja.



Di sisi lain, mereka yang memiliki pengaruh kuat energi Scorpio, menuangkan emosi mendalam mereka ke dalam berbagai bentuk kreativitas yang digemari.



Mereka tidak menghindari sisi gelap kehidupan, justru membiarkan sisi tersebut memperkaya ekspresi artistik mereka.



Karakteristik ini mencerminkan semangat inspiratif dan kebebasan berekspresi yang cenderung dirasakan saat menjalani momen transformatif.



Pada akhirnya, lahir di bulan Oktober adalah sosok yang karismatik, memikat, romantis, bahkan memiliki aura yang terasa magis