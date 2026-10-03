8 Ciri Kepribadian Positif Orang yang Sulit Menyimpan Rahasia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi kepribadian, kemampuan menyimpan rahasia sering dianggap sebagai tolok ukur kedewasaan emosional seseorang.

Namun tidak semua orang yang kesulitan menyimpan rahasia memiliki kepribadian yang buruk atau tidak bisa dipercaya.

Justru menurut psikologi, ciri orang yang cenderung membocorkan rahasia sering kali menyimpan sisi positif dalam kepribadian mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (3/10), berikut delapan ciri kepribadian positif orang yang sulit menyimpan rahasia menurut psikologi.

1. Mereka peduli terhadap orang-orang terdekat

Ketika sebuah rahasia berpotensi menyakiti atau merugikan orang yang mereka sayangi, kamu akan melihat mereka lebih memilih untuk membuka informasi itu.

Sikap ini muncul karena rasa loyalitas yang kuat terhadap orang-orang di sekitar mereka, meski harus mengorbankan janji yang pernah dibuat.

Loyalitas semacam ini justru menjadi kekuatan tersendiri dalam hubungan yang mereka jalin dengan orang-orang terdekat.

Mereka tidak menjalin kedekatan hanya untuk berbagi gosip atau membicarakan orang lain di belakang.