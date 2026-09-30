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Endah Primasari Utami
Rabu, 30 September 2026 | 22.31 WIB

Ekspresi Apa yang Pertama Kali Terlihat dari Gambar Ini: Marah, Terkejut, Sedih, atau Tanpa Emosi?

Gambar yang memiliki perspektif ekspresi berbeda-beda tergantung siapa yang melihatnya. Sumber: Instagram dasha.takisho.


JawaPos.com - Hanya dari gambar ini, ekspresi yang dilihat seseorang bisa saja berbeda satu sama lain.

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Rabu (30/9), otak seseorang tidak membaca ekspresi wajah secara terpisah, melainkan melalui konteks, harapan, ingatan, dan hal-hal yang sedang diperhatikan atau dirasakan saat itu.

Hingga tanpa sadar, ekspresi yang tertangkap pertama kali dari gambar ini cerminkan sisi diri Anda yang tidak pernah Anda 'notice' sebelumnya.

1. Marah

Anda sangat peka terhadap ketegangan, kritik, atau perubahan nada bicara seseorang.

Anda cenderung menyadari jika ada sesuatu yang terasa 'ganjil', bahkan sebelum orang lain mengatakannya secara langsung.

Kadang kala, Anda bisa menganggap perilaku netral sebagai sikap konfrontatif saat berada dalam kondisi waspada.

2. Terkejut

Ekspresi terkejut menunjukkan kalau Anda sangat tanggap terhadap perubahan dan ketidakpastian.

Anda dapat dengan cepat menyadari detail yang tak terduga.

Mungkin, Anda bertanya pada diri sendiri 'apa yang baru saja terjadi?'.

Anda adalah sosok yang penuh rasa ingin tahu, jeli, dan sering menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya.

3. Sedih

Anda cenderung melihat lebih dalam dari sekadar permukaan.

Alih-alih hanya berfokus pada apa yang ditunjukkan seseorang, Anda secara naluriah akan bertanya-tanya 'apa yang sedang mereka rasakan di dalam hati?'.

Anda bisa sangat peka terhadap kerentanan, sikap menjaga jarak, dan emosi yang tidak terucapkan.

4. Tanpa Emosi atau Datar

Mungkin, Anda cenderung tidak langsung mengaitkan informasi ambigu dengan suatu cerita atau asumsi tertentu.

Anda lebih memilih mendapatkan konteks lebih lanjut sebelum menyimpulkan apa yang dirasakan orang lain.

Saat orang lain melihat kemarahan atau kesedihan, Anda justru berpikir 'Saya belum memiliki cukup informasi'.***
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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