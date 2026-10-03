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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.30 WIB

Sering Bikin Jengkel, 9 Ucapan Sering Keluar dari Orang yang Selalu Merasa Dunia Berpusat pada Diri

Ilustrasi orang yang merasa dunia hanya berpusat pada dirinya (magnific/bearfotos)

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki kebutuhan, perasaan, dan sudut pandang masing-masing. Namun, ada sebagian orang yang cenderung melihat hampir setiap situasi dari kepentingan dirinya sendiri.

Mereka sulit memahami perspektif orang lain, kurang peka terhadap kebutuhan sekitar, dan sering mengharapkan perhatian lebih.

Psikiater Kathleen Daly menggambarkan sikap mementingkan diri sendiri sebagai kesulitan untuk melihat sesuatu di luar kepentingan pribadi, yang dapat berkaitan dengan rendahnya empati dan perhatian berlebihan terhadap kebutuhan diri sendiri.

Sifat tersebut tidak selalu terlihat melalui tindakan yang terang-terangan. Dalam percakapan sehari-hari, kecenderungan ini terkadang muncul lewat ungkapan tertentu.

Cara seseorang berbicara ketika menghadapi masalah, konflik, atau situasi sosial dapat memberikan gambaran tentang bagaimana ia memandang dirinya dalam hubungannya dengan orang lain.

Dilansir dari YourTango, berikut beberapa kalimat yang kerap muncul dari orang yang merasa berbagai situasi selalu berpusat pada dirinya.

1. "Lalu, aku harus bagaimana?"

Ketika menghadapi masalah, orang yang terlalu berfokus pada dirinya sendiri cenderung segera mencari perhatian dan dukungan dari orang lain.

Bahkan ketika persoalan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya berkaitan dengan orang di sekitarnya, mereka dapat berharap semua orang berhenti sejenak untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.

Editor: Hanny Suwindari
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