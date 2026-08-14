Punya Sifat Dominan, 6 Zodiak Ini Konon Sering Bikin Orang Sekitar Jengkel

JawaPos.com - Setiap zodiak dalam astrologi sering digambarkan memiliki karakter yang berbeda. Ada yang dikenal tenang, penyabar, dan mudah bergaul, tetapi ada pula yang dianggap memiliki sifat lebih dominan atau sulit ditebak.

Karakter tertentu tersebut terkadang dapat membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih menantang. Sikap keras kepala, terlalu kritis, mudah tersulut emosi, hingga kebutuhan untuk mendapatkan perhatian menjadi beberapa sifat yang dalam astrologi kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu.

Melansir English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki karakter yang berpotensi membuat orang di sekitarnya merasa kesal.

1. Gemini Gemini dikenal sebagai pribadi yang dinamis dan mudah berubah mengikuti situasi. Sifat tersebut dapat menjadi kelebihan, tetapi dalam kondisi tertentu juga bisa membuat orang lain kesulitan mengikuti pola pikirnya.

Mereka digambarkan dapat berganti keputusan atau pendapat dengan cepat. Bagi orang yang berinteraksi dengannya, perubahan tersebut terkadang terasa membingungkan.

Gemini juga disebut memiliki kecenderungan bertindak spontan ketika sedang terburu-buru atau menghadapi tekanan. Jika tidak dikendalikan, hal itu dapat memicu kesalahpahaman maupun perdebatan.

2. Leo Leo sering digambarkan sebagai sosok percaya diri, ekspresif, dan senang menjadi pusat perhatian. Sifat tersebut membuat mereka mudah tampil menonjol dalam sebuah kelompok.

Namun, kepercayaan diri yang terlalu kuat terkadang dapat dipersepsikan sebagai sikap sombong atau terlalu mementingkan diri sendiri.

Dalam astrologi, Leo juga kerap dikaitkan dengan kebutuhan akan apresiasi. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan atas pencapaian mereka dapat membuat sebagian orang merasa lelah apabila dilakukan secara berlebihan.