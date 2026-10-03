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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.16 WIB

6 Frasa yang Sering Diucapkan Orang dengan Toleransi Stres Tinggi Saat Menghadapi Masa Sulit

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Ilustrasi orang yang memiliki toleransi stres yang tinggi (magnific/jcomp)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi tekanan dan masalah hidup. Ada yang mudah merasa kewalahan, sementara sebagian lainnya mampu tetap tenang meski berada dalam situasi yang penuh tekanan.

Psikolog Matthew Tull, PhD, menjelaskan bahwa toleransi terhadap tekanan merupakan kemampuan seseorang untuk menghadapi ketidaknyamanan emosional tanpa membuat keadaan menjadi semakin buruk. Kemampuan ini bukan semata-mata bawaan sejak lahir, tetapi juga dapat dipelajari dan dilatih.

Orang dengan toleransi stres yang tinggi biasanya memiliki cara tertentu untuk mengelola emosi ketika menghadapi situasi sulit. Salah satunya melalui dialog dengan diri sendiri.

Dilansir dari YourTango, berikut beberapa frasa yang mungkin mereka gunakan ketika berada dalam masa penuh tekanan.

1. "Keadaan ini masih bisa lebih buruk"

Orang yang memiliki toleransi stres tinggi terkadang mampu melihat sebuah masalah dalam perspektif yang lebih luas.

Mereka menyadari bahwa meskipun keadaan saat ini terasa berat, ada kemungkinan situasinya bisa menjadi lebih buruk.

Terapis trauma Tisheila Ta pernah menjelaskan bahwa seseorang yang telah melewati pengalaman sangat berat mungkin memiliki ukuran berbeda dalam menilai tekanan.

Masalah yang dianggap besar oleh orang lain belum tentu terasa sama beratnya bagi seseorang yang pernah menghadapi pengalaman jauh lebih sulit.

Editor: Hanny Suwindari
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