Ingin Berbicara dengan Anak-Anak tentang Bahayanya Media Sosial? Lakukan 7 Strategi Efektif Ini

JawaPos.com - Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak dan remaja. Mereka menggunakannya untuk berkomunikasi dengan teman, mencari hiburan, belajar, mengikuti tren, hingga mengekspresikan diri.

Karena itu, mengatakan kepada anak, “Media sosial itu berbahaya, jangan pakai!” sering kali bukan cara paling efektif untuk melindungi mereka.

Anak mungkin mengangguk ketika dinasihati, tetapi diam-diam tetap menggunakan media sosial. Bahkan, larangan yang terlalu keras dapat membuat sebagian anak enggan bercerita ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan secara online.

Persoalannya bukan sekadar bagaimana membuat anak menjauhi media sosial. Yang jauh lebih penting adalah membantu mereka memahami risiko, mengenali situasi berbahaya, mengembangkan kemampuan mengatur diri, dan mengetahui kepada siapa mereka harus meminta bantuan.

Dalam psikologi perkembangan, pendekatan seperti ini berkaitan dengan komunikasi yang sesuai usia, pembentukan regulasi diri, pemberian otonomi secara bertahap, dan hubungan orang tua-anak yang aman.

Lalu, bagaimana cara membicarakannya?

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), terdapat 7 strategi efektif yang dapat digunakan.

1. Jangan Memulai dengan Ceramah, Mulailah dengan Pertanyaan

Kesalahan yang sering dilakukan orang dewasa adalah langsung memberikan daftar larangan.