Mayangsari: Kalau Nggak Ada Haters, Something Wrong

JawaPos.com - Mayangsari memilih bersikap santai menghadapi komentar negatif yang kerap muncul di media sosial. Di tengah keputusannya kembali aktif bernyanyi di dunia hiburan, istri Bambang Trihatmodjo itu menilai cibiran haters merupakan hal yang wajar bagi seorang figur publik di tengah perkembangan media sosial.

Mayangsari bahkan menganggap absennya haters justru bisa menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Baginya, popularitas dan sorotan publik sering kali datang beriringan dengan beragam komentar, termasuk kritik maupun perkataan yang bernada sinis dari netizen.

"Kalau seumpamanya di zaman sekarang ini nggak ada haters, berarti something wrong," ujar Mayangsari saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).

Dia menegaskan posisinya tidak merasa tersinggung atau terganggu dengan komentar haters. Dia juga tidak terpancing untuk membalas komentar negatif dari mereka.

Mayangsari memilih tidak memberikan perhatian berlebihan terhadap komentar yang tidak memberikan dampak positif pada dirinya. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki pilihan dalam menyikapi perkataan orang lain, termasuk menentukan apakah akan ikut larut dalam perselisihan di media sosial.

"Kita tinggal mau jadi apa? Bagian dari haters itu sendiri atau orang yang dijadikan baper olen haters? Kalau saya sih bodo amat," tegasnya.

Mayangsari Anggap Jadi Haters Cara untuk Bahagia Mayangsari melihat perilaku haters yang cenderung negatif dari sudut pandang berbeda. Menurut penyanyi berusia 55 tahun, sebagian hater mungkin menjadikan aktivitas berkomentar di media sosial sebagai hiburan untuk menghabiskan waktu luang.

Ia pun memilih membiarkan orang lain melakukan apa yang dianggap menyenangkan bagi mereka, sekaligus memastikan dirinya tidak perlu terbawa suasana.