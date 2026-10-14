Mayangsari: Kalau Nggak Ada Haters, Something Wrong

Penyanyi Mayangsari. (Instagram: mayangsari_official)
JawaPos.com - Mayangsari memilih bersikap santai menghadapi komentar negatif yang kerap muncul di media sosial. Di tengah keputusannya kembali aktif bernyanyi di dunia hiburan, istri Bambang Trihatmodjo itu menilai cibiran haters merupakan hal yang wajar bagi seorang figur publik di tengah perkembangan media sosial.
Mayangsari bahkan menganggap absennya haters justru bisa menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Baginya, popularitas dan sorotan publik sering kali datang beriringan dengan beragam komentar, termasuk kritik maupun perkataan yang bernada sinis dari netizen.
"Kalau seumpamanya di zaman sekarang ini nggak ada haters, berarti something wrong," ujar Mayangsari saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).
Dia menegaskan posisinya tidak merasa tersinggung atau terganggu dengan komentar haters. Dia juga tidak terpancing untuk membalas komentar negatif dari mereka.
Mayangsari memilih tidak memberikan perhatian berlebihan terhadap komentar yang tidak memberikan dampak positif pada dirinya. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki pilihan dalam menyikapi perkataan orang lain, termasuk menentukan apakah akan ikut larut dalam perselisihan di media sosial.
"Kita tinggal mau jadi apa? Bagian dari haters itu sendiri atau orang yang dijadikan baper olen haters? Kalau saya sih bodo amat," tegasnya.
Mayangsari melihat perilaku haters yang cenderung negatif dari sudut pandang berbeda. Menurut penyanyi berusia 55 tahun, sebagian hater mungkin menjadikan aktivitas berkomentar di media sosial sebagai hiburan untuk menghabiskan waktu luang.
Ia pun memilih membiarkan orang lain melakukan apa yang dianggap menyenangkan bagi mereka, sekaligus memastikan dirinya tidak perlu terbawa suasana.
"Karena haters itu sedang melakukan yang membahagiakan mereka. Jadi biarin saja," ujar Mayangsari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022