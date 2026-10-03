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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.13 WIB

Kamu Ingin Menyelamatkan Persahabatan yang Mulai Merenggang? Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menyelamatkan persahabatan/Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang menyelamatkan persahabatan/Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Ada masa ketika seseorang yang dulu hampir selalu ada dalam keseharian kita perlahan terasa semakin jauh.

Dulu, mengirim pesan terasa begitu mudah. Ada saja hal yang ingin diceritakan. Bertemu tidak perlu banyak alasan. Bahkan obrolan sederhana tentang makanan, pekerjaan, hubungan, atau hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting pun terasa menyenangkan.

Namun, entah sejak kapan semuanya berubah.

Pesan mulai jarang dibalas. Pertemuan semakin sulit dilakukan. Percakapan yang dulu mengalir kini terasa kaku. Ketika bertemu pun, mungkin ada jarak emosional yang sulit dijelaskan.

Yang paling menyakitkan, terkadang tidak ada pertengkaran besar yang menjadi penyebabnya.

Persahabatan hanya seperti perlahan kehilangan kehangatannya.

Jika kamu sedang berada dalam situasi seperti ini, jangan langsung berasumsi bahwa persahabatan tersebut sudah berakhir. Dalam psikologi hubungan interpersonal, kedekatan memang dapat berubah seiring waktu. Kesibukan, perubahan prioritas, pengalaman hidup, konflik yang tidak terselesaikan, hingga perubahan kebutuhan emosional dapat memengaruhi hubungan antara dua orang.

Kabar baiknya, sebagian hubungan masih bisa diperbaiki ketika kedua pihak masih memiliki keinginan untuk mempertahankannya.

Tentu, tidak ada cara yang menjamin seorang teman akan kembali seperti dulu. Tetapi jika persahabatan tersebut masih berarti bagimu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membuka kembali ruang kedekatan.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), terdapat tujuh cara yang bisa kamu coba.

Editor: Hanny Suwindari
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