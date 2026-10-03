8 Hal Membuat Sebagian Orang Begitu Menyebalkan bagi Kita Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang menyebalkan bagi banyak orang./Magnific/tirachardz
JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang benar-benar “jahat”, tetapi entah mengapa kehadirannya terasa sangat mengganggu?
Cara bicaranya membuat kesal. Cara bercandanya terasa menyebalkan. Kebiasaannya memotong pembicaraan membuat kita ingin pergi. Bahkan terkadang, baru melihat namanya muncul di layar ponsel saja kita sudah merasa malas.
Yang menarik, dalam psikologi, rasa “sebal” terhadap seseorang tidak selalu berarti bahwa orang tersebut memang memiliki kepribadian buruk. Ada kalanya perilaku mereka memang tidak menyenangkan. Namun ada kalanya juga reaksi kita dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan psikologis, ekspektasi, atau cara otak kita menafsirkan perilaku orang lain.
Dengan kata lain, ada dua sisi dalam setiap rasa kesal: apa yang dilakukan orang tersebut dan bagaimana kita memprosesnya.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), terdapat delapan hal yang dapat membuat seseorang terasa begitu menyebalkan bagi kita.
1. Mereka Terlalu Sering Membicarakan Diri Sendiri
Salah satu perilaku yang paling mudah membuat seseorang kehilangan simpati adalah ketika percakapan selalu kembali kepada dirinya sendiri.
Kita bercerita tentang pekerjaan, dia menceritakan pekerjaannya.
Kita bercerita tentang masalah keluarga, dia langsung menceritakan masalah keluarganya.
Kita membagikan pengalaman menyenangkan, dia punya cerita yang menurutnya lebih hebat.
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