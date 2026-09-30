6 Alasan Mengapa Sangat Menyebalkan Saat Diberitahu Bagaimana Segala Sesuatunya Berjalan

seseorang yang merasa menyebalkan saat diberitahu./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa sangat kesal ketika seseorang menjelaskan kepada Anda bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan—padahal Anda sebenarnya sudah tahu?

Misalnya, Anda sedang mengerjakan sebuah tugas, lalu seseorang datang dan berkata, “Seharusnya begini caranya.” Atau Anda sedang menghadapi masalah pribadi, tetapi orang lain justru sibuk menjelaskan apa yang harus Anda lakukan.



Secara logis, nasihat tersebut mungkin tidak selalu salah. Bahkan, terkadang orang yang memberikannya memang bermaksud membantu.



Namun, anehnya, semakin seseorang menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan, semakin besar pula keinginan kita untuk menolak, membantah, atau bahkan melakukan hal sebaliknya.



Dalam psikologi, reaksi seperti ini dapat dipahami melalui beberapa mekanisme penting dalam diri manusia. Kita bukan hanya makhluk yang ingin mendapatkan informasi. Kita juga memiliki kebutuhan untuk merasa memiliki kendali, dihargai, dipercaya, dan memiliki kebebasan dalam menentukan tindakan.



Itulah sebabnya kalimat sederhana seperti “Begini seharusnya caranya” terkadang bisa terasa jauh lebih menjengkelkan daripada yang dibayangkan oleh orang yang mengucapkannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (26/9), terdapat enam alasan psikologis mengapa kita bisa sangat terganggu ketika terus-menerus diberi tahu bagaimana segala sesuatu harus berjalan.



1. Kita Tidak Suka Merasa Kehilangan Kendali



Salah satu alasan paling mendasar adalah kebutuhan manusia untuk memiliki kendali atas hidupnya sendiri.



Dalam psikologi, manusia memiliki dorongan untuk merasa bahwa dirinya mampu menentukan tindakan dan membuat pilihan. Ketika orang lain terlalu banyak mengatur, dorongan tersebut dapat terasa terancam.



Bayangkan Anda sedang menyusun sesuatu dengan cara Anda sendiri. Anda sudah mempertimbangkan beberapa pilihan, memahami risikonya, dan merasa nyaman dengan keputusan tersebut.



Kemudian seseorang datang dan berkata:



“Jangan begitu. Kamu harus melakukannya seperti ini.”



Masalahnya mungkin bukan semata-mata pada isi nasihat tersebut.



Masalahnya adalah siapa yang memegang kendali.



Ketika orang lain mulai menentukan bagaimana kita harus berpikir, bertindak, atau menyelesaikan sesuatu, kita dapat merasa bahwa ruang untuk mengambil keputusan sendiri sedang dipersempit.



Inilah yang berkaitan dengan konsep psychological reactance atau reaktansi psikologis.



Reaktansi adalah kecenderungan seseorang untuk mempertahankan kebebasan ketika merasa kebebasan tersebut sedang dibatasi.



Menariknya, semakin kuat seseorang merasa bahwa kebebasannya sedang dirampas, semakin besar kemungkinan ia menunjukkan resistensi.



Itulah mengapa seseorang bisa berkata:



“Saya sebenarnya tidak masalah dengan sarannya. Saya hanya tidak suka kalau dia memaksa.”



Kalimat tersebut menggambarkan sesuatu yang penting.



Kadang-kadang yang kita lawan bukanlah informasinya, melainkan rasa kehilangan otonomi yang muncul bersama informasi tersebut.



Karena itu, dua orang dapat memberikan saran yang sama tetapi menghasilkan respons yang sangat berbeda.



Seseorang mungkin berkata:



“Kalau kamu mau, mungkin cara ini bisa dicoba.”



Sementara orang lain berkata:



“Kamu harus melakukan ini. Jangan pakai cara itu.”



Isi informasinya hampir sama.



Tetapi pengalaman psikologisnya berbeda.



Yang pertama memberi ruang untuk memilih. Yang kedua terasa seperti mengambil alih kendali.



2. Kita Bisa Merasa Diremehkan Ketika Terus-Menerus Diberi Tahu



Alasan kedua berkaitan dengan harga diri dan kompetensi.



Sebagai manusia, kita ingin merasa bahwa kita mampu memahami sesuatu.



Ketika seseorang terus menjelaskan hal-hal yang sebenarnya sudah kita ketahui, kita bisa menangkap pesan tersirat:



“Kamu tidak cukup tahu.”



Tentu saja, belum tentu orang tersebut bermaksud mengatakan demikian.



Namun, otak manusia tidak hanya memproses kata-kata secara literal. Kita juga memperhatikan konteks sosial, nada bicara, hubungan kekuasaan, dan bagaimana sebuah pesan membuat kita merasa terhadap diri sendiri.



Misalnya, seseorang sedang melakukan pekerjaannya.



Ia sudah bertahun-tahun mengerjakan bidang tersebut.



Kemudian seseorang yang baru mengenalnya berkata:



“Kamu tahu tidak bagaimana seharusnya melakukan pekerjaan ini?”



Pertanyaan tersebut mungkin terdengar biasa.



Tetapi bagi orang yang merasa kompeten, itu dapat terasa merendahkan.



Sebab yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar tugas.



Yang dipertaruhkan adalah identitas sebagai orang yang kompeten.



Manusia umumnya ingin dipandang sebagai seseorang yang mampu, masuk akal, dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan.



Karena itu, ketika kita merasa orang lain memperlakukan kita seolah-olah tidak mengerti sesuatu yang sudah kita pahami, muncul dorongan untuk mempertahankan kompetensi tersebut.



Kita mungkin mulai berkata:



“Saya tahu.”



“Saya sudah pernah melakukan ini.”



“Saya mengerti maksudnya.”



“Tidak perlu dijelaskan.”



Reaksi ini terkadang terlihat seperti ego.



Tetapi dalam banyak situasi, sebenarnya ada kebutuhan psikologis yang lebih mendasar: keinginan untuk dihormati sebagai individu yang mampu berpikir dan mengambil keputusan sendiri.



3. Nasihat yang Tidak Diminta Sering Terasa Seperti Kritik Terselubung



Ada perbedaan besar antara meminta bantuan dan diberi bantuan yang tidak diminta.



Ketika kita meminta seseorang memberi saran, kita secara psikologis sudah membuka pintu untuk menerima informasi.



Tetapi ketika kita tidak meminta apa pun dan seseorang tiba-tiba menjelaskan bagaimana kita seharusnya menjalani hidup, respons emosional kita dapat berbeda.



Kita mungkin bertanya dalam hati:



“Memangnya saya meminta pendapatmu?”



Hal ini menjadi semakin kuat ketika nasihat tersebut menyentuh area yang sangat personal.



Misalnya:



cara mengasuh anak,

hubungan romantis,

pekerjaan,

keuangan,

cara menghadapi keluarga,

pilihan hidup,

atau cara menyelesaikan masalah pribadi.



Nasihat yang tidak diminta dapat terasa seperti penilaian.



Bahkan ketika orang tersebut berkata, “Saya cuma mau membantu,” penerimanya mungkin tetap menangkap pesan yang berbeda:



“Menurut saya, cara kamu salah.”



Di sinilah konteks sangat penting.



Sebuah nasihat tidak pernah hanya berisi informasi. Ia juga membawa pesan sosial.



Ketika seseorang mengatakan, “Kalau saya jadi kamu, saya akan melakukan X,” secara tidak langsung ia memperkenalkan standar tertentu tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak.



Jika kita merasa standar tersebut tidak sesuai dengan situasi kita, kita dapat menjadi defensif.



Bukan karena kita tidak mampu menerima kritik, tetapi karena kita merasa tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan konteks yang sebenarnya.



4. Kita Tidak Selalu Membutuhkan Solusi—Kadang Kita Hanya Ingin Didengarkan



Ini adalah salah satu alasan paling sering menyebabkan konflik dalam komunikasi.



Ketika seseorang menceritakan masalah, kita sering menganggap tugas kita adalah mencari solusi.



Padahal, orang yang sedang bercerita belum tentu meminta solusi.



Terkadang mereka hanya ingin didengarkan.



Misalnya seseorang berkata:



“Hari ini pekerjaan saya benar-benar melelahkan.”



Respons pertama kita mungkin:



“Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan.”



Atau:



“Kamu harus belajar mengatur waktu.”



Atau:



“Kalau saya jadi kamu, saya akan mencari pekerjaan lain.”



Maksudnya mungkin baik.



Namun orang yang sedang berbicara bisa merasa tidak benar-benar didengarkan.



Ia mungkin sebenarnya hanya membutuhkan seseorang yang berkata:



“Kedengarannya hari ini memang berat.”



Perbedaan ini sangat penting secara psikologis.



Validasi emosional tidak sama dengan pemberian solusi.



Ketika seseorang sedang mengalami emosi kuat, kebutuhan utamanya terkadang bukan informasi tambahan, melainkan pengalaman bahwa emosinya dipahami.



Jika seseorang terus diberi tahu apa yang harus dilakukan sebelum emosinya diakui, ia dapat merasa semakin frustrasi.



Karena itu, terkadang respons paling membantu bukan:



“Ini yang harus kamu lakukan.”



Melainkan:



“Saya mengerti kenapa kamu merasa seperti itu.”



Setelah seseorang merasa didengar, ia mungkin jauh lebih terbuka terhadap saran.



Dengan kata lain, urutan komunikasi sering kali sama pentingnya dengan isi komunikasi.



5. Terlalu Banyak Penjelasan Bisa Membuat Kita Merasa Tidak Dipercaya



Ada situasi ketika orang sebenarnya mampu melakukan sesuatu, tetapi orang lain terus mengawasi, mengoreksi, atau memberikan instruksi.



Dalam konteks pekerjaan, misalnya, seseorang mungkin diberikan tugas sederhana.



Namun atasannya terus berkata:



“Jangan lupa ini.”



“Caranya seperti ini.”



“Pastikan kamu melakukan itu.”



“Saya akan cek lagi nanti.”



Jika terjadi terus-menerus, orang tersebut bisa merasa bahwa dirinya tidak dipercaya.



Ini berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap otonomi dan kompetensi.



Kita ingin merasa bahwa orang lain percaya kepada kita untuk menyelesaikan sesuatu.



Ketika seseorang terus-menerus mengontrol setiap langkah, pesan yang kita terima bisa terasa seperti:



“Saya tidak yakin kamu bisa melakukannya sendiri.”



Karena itu, seseorang mungkin menjadi kesal bahkan ketika instruksi yang diberikan sebenarnya masuk akal.



Yang membuat frustrasi bukan isi instruksinya, melainkan pengalaman terus-menerus diawasi dan dikoreksi.



Fenomena ini sering terlihat dalam hubungan kerja, keluarga, bahkan hubungan romantis.



Orang yang terlalu sering mengatur mungkin berpikir:



“Saya hanya memastikan semuanya berjalan dengan baik.”



Sementara orang yang menerima perlakuan tersebut berpikir:



“Kenapa kamu tidak percaya saya bisa mengurusnya?”



Kedua orang tersebut mungkin memiliki niat yang berbeda, tetapi dampaknya tetap dapat menimbulkan konflik.



6. Kita Memiliki Cara Sendiri untuk Memahami Dunia



Alasan terakhir mungkin yang paling menarik.



Setiap manusia memiliki pengalaman, kebiasaan, nilai, dan cara berpikir yang berbeda.



Karena itu, kita tidak selalu melihat dunia melalui kerangka yang sama.



Seseorang mungkin berkata:



“Begini cara yang benar untuk melakukan sesuatu.”



Tetapi bagi kita, cara tersebut mungkin tidak cocok.



Bukan karena kita tidak memahami penjelasannya.



Kita mungkin memahami dengan sangat baik—hanya saja kita memiliki alasan sendiri untuk memilih cara yang berbeda.



Dalam psikologi sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk membangun interpretasi terhadap dunia berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya.



Karena itu, ketika orang lain menyampaikan sesuatu dengan tingkat kepastian yang terlalu tinggi, kita bisa merasa terganggu.



Terutama ketika mereka berbicara seolah-olah hanya ada satu cara yang benar.



Contohnya:



“Kalau mau sukses, kamu harus bangun pagi.”



“Kalau ingin hubungan sehat, kamu harus melakukan ini.”



“Kalau ingin kaya, kamu harus mengikuti cara ini.”



“Kalau saya menjadi kamu, saya pasti akan memilih itu.”



Masalah dari pernyataan seperti ini bukan selalu karena isinya salah.



Masalahnya adalah kehidupan manusia terlalu kompleks untuk selalu memiliki satu resep universal.



Apa yang berhasil bagi seseorang belum tentu berhasil bagi orang lain.



Situasi seseorang mungkin berbeda.



Sumber dayanya berbeda.



Kepribadiannya berbeda.



Tujuannya berbeda.



Pengalamannya berbeda.



Karena itu, ketika seseorang memberikan aturan universal untuk persoalan yang sebenarnya kompleks, kita dapat merasa bahwa pengalaman kita sedang disederhanakan.



Dan ketika seseorang merasa tidak dipahami, resistensi biasanya meningkat.



Jadi, Mengapa Kita Begitu Mudah Kesal?



Jika keenam alasan tersebut digabungkan, kita dapat melihat bahwa rasa kesal tersebut sebenarnya sering kali bukan sekadar tentang apa yang dikatakan orang lain.



Ia juga berkaitan dengan bagaimana kita diperlakukan ketika hal tersebut dikatakan.



Ketika seseorang terus memberi tahu kita bagaimana segala sesuatu harus dilakukan, kita mungkin merasa:



kebebasan kita dibatasi,

kemampuan kita diragukan,

keputusan kita dinilai,

pengalaman kita tidak dipahami,

emosi kita tidak didengarkan,

atau kehidupan kita terlalu disederhanakan.



Dengan kata lain, manusia tidak hanya membutuhkan informasi.



Kita juga membutuhkan otonomi, penghargaan, kompetensi, dan pengakuan terhadap pengalaman pribadi.



Itulah sebabnya sebuah kalimat yang secara objektif terlihat sederhana dapat menghasilkan reaksi emosional yang sangat kuat.



Tetapi Ada Satu Hal yang Perlu Diingat



Merasa terganggu ketika diberi tahu bagaimana sesuatu harus dilakukan tidak berarti bahwa setiap nasihat adalah buruk.



Terkadang orang lain memang memiliki informasi yang belum kita ketahui.



Terkadang kita benar-benar membutuhkan koreksi.



Dan terkadang cara kita melakukan sesuatu memang bisa diperbaiki.



Karena itu, tantangannya bukanlah belajar untuk menolak semua nasihat.



Tantangannya adalah membedakan antara:



“Saya tidak setuju karena nasihat ini memang tidak relevan.”



dan



“Saya tidak suka nasihat ini karena saya merasa kebebasan atau harga diri saya sedang terancam.”



Keduanya bisa terasa sangat mirip, tetapi secara psikologis berbeda.



Kesadaran terhadap perbedaan tersebut dapat membuat kita lebih mampu mengendalikan respons.



Kita bisa berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri:



“Apakah saya benar-benar tidak setuju dengan informasinya, atau saya hanya tidak suka cara informasi itu disampaikan?”



Pertanyaan sederhana ini dapat mengubah cara kita menghadapi banyak konflik.



Cara Memberikan Saran Tanpa Membuat Orang Langsung Defensif



Jika Anda berada di sisi yang sering memberikan nasihat, ada beberapa pendekatan komunikasi yang dapat mengurangi kemungkinan orang lain merasa dikendalikan.



Daripada mengatakan:



“Kamu harus melakukan ini.”



Cobalah:



“Kalau kamu mau mendengar pendapat saya, mungkin ada satu hal yang bisa dipertimbangkan.”



Daripada:



“Cara kamu salah.”



Cobalah:



“Saya melihatnya sedikit berbeda. Boleh saya jelaskan?”



Daripada:



“Kamu seharusnya melakukan X.”



Cobalah:



“Menurutmu sendiri, pilihan apa yang paling masuk akal?”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi secara psikologis cukup penting.



Cara pertama mengambil posisi sebagai pengarah.



Cara kedua memberikan ruang bagi orang lain untuk tetap memiliki kendali atas keputusan mereka sendiri.



Dan ketika seseorang merasa memiliki pilihan, ia biasanya lebih terbuka terhadap informasi.



Pada Akhirnya, Kita Tidak Selalu Ingin Diberi Tahu Apa yang Harus Dilakukan



Ada paradoks dalam hubungan manusia.



Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, tetapi kita juga ingin tetap merasa mandiri.



Kita ingin mendapatkan masukan, tetapi tidak ingin diremehkan.



Kita ingin didengarkan, tetapi tidak selalu ingin diperbaiki.



Kita ingin belajar, tetapi tidak ingin diperlakukan seperti orang yang tidak tahu apa-apa.



Karena itu, ketika seseorang terus mengatakan bagaimana segala sesuatu harus berjalan, rasa kesal yang muncul sebenarnya bisa menjadi sinyal psikologis:



“Saya ingin tetap memiliki suara dalam hidup saya sendiri.”



Memahami hal tersebut tidak berarti kita harus menolak semua nasihat.



Sebaliknya, pemahaman ini membantu kita berkomunikasi dengan lebih dewasa—baik ketika menerima nasihat maupun ketika memberikannya.



Sebab sering kali, orang tidak membutuhkan seseorang yang mengambil alih kemudi.



Mereka hanya membutuhkan seseorang yang duduk di samping mereka, mendengarkan, dan berkata:



“Saya ada di sini. Kalau kamu ingin pendapat saya, saya siap membantu.”



