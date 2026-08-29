Egois hingga Mudah Emosi, 5 Zodiak Ini Punya Sisi yang Bisa Menguji Kesabaran

ilustrasi zodiak yang menyebalkan. (freepik)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Ada yang mudah diajak bekerja sama, ada pula yang memiliki kebiasaan tertentu sehingga terkadang membuat orang di sekitarnya merasa kesal.
Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap dikaitkan dengan karakter yang dianggap cukup sulit dihadapi. Sifat mudah berubah, terlalu membutuhkan perhatian, keras kepala, hingga emosional menjadi sejumlah perilaku yang disebut dapat memicu ketegangan dalam hubungan.
Namun, perlu diingat bahwa astrologi merupakan kepercayaan atau hiburan dan tidak bisa menjadi patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut memiliki sisi menyebalkan dan berpotensi membuat orang di sekitarnya kehilangan kesabaran.
Gemini menempati posisi pertama karena karakternya yang dianggap sulit ditebak.
Mereka dapat berubah pikiran dengan cepat sehingga orang lain terkadang kesulitan memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dalam situasi tertentu, Gemini juga mudah kehilangan fokus ketika ada banyak hal menarik yang muncul bersamaan.
Sikap yang terlalu spontan juga bisa membuat orang lain merasa sulit mengandalkan mereka. Ketika keputusan dibuat secara terburu-buru, miskomunikasi atau perdebatan pun lebih mudah terjadi.
Meski demikian, sifat Gemini yang dinamis juga dapat membuat mereka menarik, komunikatif, dan penuh ide.
Leo dikenal sebagai pribadi percaya diri, ekspresif, dan penuh energi. Namun, rasa percaya diri yang terlalu kuat terkadang dapat disalahartikan sebagai sikap arogan.
Mereka biasanya senang mendapatkan apresiasi dari orang lain. Ketika kebutuhan untuk memperoleh perhatian terlalu dominan, orang di sekitarnya mungkin merasa lelah karena harus terus memberikan pengakuan.
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Jawa Pos
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