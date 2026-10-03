6 Mimpi Buruk yang Paling Sering Muncul dan Makna Tersembunyinya Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernah terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar karena baru saja bermimpi dikejar seseorang? Atau mungkin Anda pernah bermimpi jatuh dari tempat yang sangat tinggi, kehilangan orang yang disayangi, datang terlambat ke sebuah tempat penting, atau tiba-tiba berada dalam situasi berbahaya?

Mimpi buruk seperti ini ternyata cukup umum dialami banyak orang.

Menariknya, beberapa tema mimpi buruk muncul berulang kali pada orang dari berbagai latar belakang. Meskipun detailnya bisa berbeda, sensasi emosional yang menyertainya sering kali mirip: takut, panik, malu, tidak berdaya, kehilangan kendali, atau merasa terancam.

Namun, apakah mimpi-mimpi tersebut benar-benar memiliki arti tertentu?

Dalam psikologi modern, mimpi tidak dianggap sebagai "kode rahasia" yang memiliki arti tunggal dan berlaku untuk semua orang. Mimpi lebih tepat dipahami sebagai pengalaman mental yang dapat berkaitan dengan emosi, ingatan, stres, pengalaman sehari-hari, dan cara otak memproses informasi.

Karena itu, ketika seseorang bermimpi jatuh, misalnya, bukan berarti ia pasti sedang mengalami masalah tertentu. Maknanya sangat bergantung pada konteks kehidupan dan emosi orang yang mengalaminya.

Meski demikian, pola tertentu dalam mimpi dapat menjadi bahan refleksi yang menarik.

Dilansir dari Psychology Today [ada Jumat (2/10), terdapat enam mimpi buruk yang sering muncul dan kemungkinan makna psikologis di baliknya.

1. Mimpi Dikejar-kejar Sesuatu atau Seseorang