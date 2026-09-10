Siluet Nomor Berapa yang Anda Pilih? Ungkap Apa yang Anda Sembunyikan dari Orang Lain

JawaPos.com - Hampir setiap orang memiliki sesuatu yang disembunyikan dari orang lain.
Seperti ada yang terlihat tenang, tapi emosinya sedang bergejolak atau ada yang terlihat kuat, tapi sebenarnya membutuhkan dukungan dari orang lain.
Semuanya terungkap melalui siluet yang Anda pilih atau yang pertama kali menarik perhatian Anda.
Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Kamis (10/9), berikut ini arti di balik masing-masing gambar siluet yang cerminkan apa yang Anda sembunyikan dari orang lain.
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Siluet 1
Mungkin Anda terlihat tenang dan terkendali.
Tapi, emosi Anda sebenarnya sedang bergejolak.
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