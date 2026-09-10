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Endah Primasari Utami
Kamis, 10 September 2026 | 21.21 WIB

Siluet Nomor Berapa yang Anda Pilih? Ungkap Apa yang Anda Sembunyikan dari Orang Lain

Gambar siluet ungkap apa yang Anda sembunyikan dari orang lain. Sumber: Instagram dasha.takisho.Gambar siluet ungkap apa yang Anda sembunyikan dari orang lain. Sumber: Instagram dasha.takisho.
 

JawaPos.com - Hampir setiap orang memiliki sesuatu yang disembunyikan dari orang lain.

Seperti ada yang terlihat tenang, tapi emosinya sedang bergejolak atau ada yang terlihat kuat, tapi sebenarnya membutuhkan dukungan dari orang lain.

Semuanya terungkap melalui siluet yang Anda pilih atau yang pertama kali menarik perhatian Anda.

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Kamis (10/9), berikut ini arti di balik masing-masing gambar siluet yang cerminkan apa yang Anda sembunyikan dari orang lain.

Siluet 1

Mungkin Anda terlihat tenang dan terkendali.

Tapi, emosi Anda sebenarnya sedang bergejolak.

 
Anda merasakan segala sesuatu jauh lebih dalam daripada yang disadari orang lain.

Mungkin karena Anda terbiasa mengolah emosi sendirian sebelum membiarkan orang lain melihatnya.

Siluet 2

Sesungguhnya Anda membutuhkan dukungan dari orang lain, tapi Anda menyembunyikannya.

Mungkin karena Anda terbiasa tampil kuat dan mandiri.

Hal yang jarang Anda akui adalah bahwa terkadang Anda ingin orang lain mengurus Anda.

Siluet 3

Anda menyembunyikan kebiasaan overthinking Anda dari orang lain.

Orang lain mungkin melihat sisi pendiam Anda, tapi mereka tidak melihat segala hal yang terjadi di dalam pikiran Anda.

Anda sering memutar ulang percakapan, menyadari perubahan-perubahan kecil, dan memikirkan situasi secara mendalam.

Siluet 4

Mungkin Anda tampak percaya diri.

Namun, sebenarnya Anda takut akan kecewa.

Anda diam-diam sangat memikirkan apakah pilihan yang Anda ambil sudah tepat atau belum.

Anda memberikan tekanan pada diri sendiri lebih besar dari yang disadari orang lain.

Siluet 5

Anda menyembunyikan sisi lembut Anda dari orang lain.

Anda tidak membiarkan sembarang orang menjadi dekat dengan Anda.

Di balik penampilan luar Anda yang mandiri, ada sisi yang sangat sensitif yang hanya bisa dilihat oleh segelintir orang.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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