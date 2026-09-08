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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 19.01 WIB

Jangan Sepelekan Posisi Tidur, 4 Gaya Ini Disebut Punya Makna Kepribadian

ilustrasi posisi tidur. Sumber foto: Jagran josh - Image

ilustrasi posisi tidur. Sumber foto: Jagran josh

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kebiasaan tidur yang berbeda. Ada yang merasa nyaman berbaring telentang, sebagian memilih posisi menyamping, sementara lainnya justru lebih mudah terlelap ketika meringkuk atau tengkurap.

Menariknya, posisi tubuh ketika tidur kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan seseorang. Meski tidak bisa dijadikan ukuran pasti untuk menentukan kepribadian, pembahasan mengenai hubungan antara kebiasaan tidur dan karakter cukup menarik untuk diketahui.

Beberapa interpretasi menyebut posisi tertentu dapat menggambarkan cara seseorang menghadapi lingkungan sosial, tingkat keterbukaan, hingga kecenderungan emosionalnya.

Dilansir dari Jagran Josh, berikut empat posisi tidur yang disebut dapat memberikan gambaran mengenai karakter seseorang.

1. Telentang

Orang yang terbiasa tidur telentang sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki fokus kuat dan cenderung tenang. Mereka tidak terlalu menyukai konflik atau situasi yang penuh keributan.

Pemilik posisi tidur ini juga disebut lebih menghargai kejujuran dan terkadang memilih menyimpan pemikirannya sendiri daripada mengungkapkan semuanya kepada orang lain.

Di sisi lain, mereka dapat memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi. Mereka juga optimistis dalam mengejar target, meskipun terkadang memiliki pendirian yang sulit diubah.

Dalam lingkungan sosial, orang dengan posisi tidur telentang disebut dapat terlihat tegas dan nyaman ketika menjadi pusat perhatian.

2. Meringkuk seperti Janin

Posisi fetal atau meringkuk menyerupai janin sering dikaitkan dengan sosok yang terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya memiliki sisi sensitif.

Mereka dipercaya lebih mudah merasa nyaman ketika berada bersama keluarga, pasangan, atau orang-orang yang sudah dipercaya. Lingkungan yang terlalu ramai terkadang justru membuat mereka merasa kurang nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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