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Endah Primasari Utami
Rabu, 23 September 2026 | 20.11 WIB

Bau Mana yang Tidak Bisa Anda Toleransi? Ini Maknanya untuk Kepribadian Anda

Bau yang tidak bisa Anda toleransi ungkap sesuatu tentang kepribadian Anda. Sumber: Instagram dasha.takisho.


JawaPos.com - Beberapa orang mungkin tidak tahan dengan aroma atau bau makanan gosong, tapi yang lain tidak bisa menaruh toleransi terhadap bau parfum orang lain.

Tahukah, semua bau yang tidak mampu Anda toleransi ternyata menyimpan makna tersembunyi tentang kepribadian Anda.

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Rabu (23/9), berikut ini makna di balik bau yang tidak mampu Anda toleransi.
 
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1. Makanan Gosong

Anda sangat peka terhadap situasi yang sudah melampaui batas.

Kepekaan seperti itu membuat Anda mampu menyadari tanda-tanda peringatan lebih awal dan memilih mencegah masalah daripada harus menghadapi konsekuensinya di kemudian hari.

Anda menjunjung tinggi tanggung jawab.

Oleh sebab itu, Anda bisa merasa frustasi saat orang lain bertindak ceroboh.

Hal ini membuat Anda lebih berhati-hati dan melindungi diri Anda dari kesalahan yang tidak disadari orang lain.

2. Bensin

Stabilitas dan kendali, itu yang Anda butuhkan.

Jadi, situasi yang tidak terduga bisa membuat Anda tidak nyaman, terutama saat Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Anda pandai merasakan sesuatu yang terasa tidak beres.

Anda lebih memercayai insting daripada yang Anda akui dan jarang sekali mengabaikan tanda bahaya untuk kedua kalinya.

3. Bawang Putih

Anda sangat peduli dengan ruang pribadi, penampilan, dan bagaimana orang lain memandang Anda.

Anda tidak menyukai hal yang terasa mengganggu privasi atau sulit untuk dihindari.

Anda menghargai mereka yang memahami batasan Anda ini tanpa perlu dijelaskan secara rinci.

Sementara mereka yang berulang kali melanggar batasan Anda, membuat Anda segera menjauhkan diri.

4. Kelembaban atau Jamur

Anda peka terhadap energi yang stagnan.

Anda membutuhkan pergerakan, perubahan, dan perasaan bahwa hidup Anda terus berkembang.

Jadi, berada dalam situasi yang sama terlalu lama, apalagi membuat Anda tidak bahagia, Anda akan merasa terjebak.

Jauh di lubuk hati, membuang-buang waktu di tempat yang sudah tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan diri menjadi salah satu hal yang paling menakutkan bagi Anda.

5. Obat-obatan

Anda tidak senang merasa rentan atau bergantung pada situasi yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya.

Jadi, Anda lebih memilih untuk mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapinya.

Tapi, sering kali menjadi tidak pasti.

Di saat itulah Anda langsung beralih ke mode pemecahan masalah alih-alih membiarkan diri sekadar merasakan emosi yang muncul.

6. Ikan

Anda bereaksi kuat terhadap segala sesuatu yang terasa palsu, tersembunyi, atau terasa janggal.

Mungkin karena Anda pandai membaca karakter orang dan cepat menyadari adanya ketidaksesuaian.

Kepercayaan menjadi hal yang paling penting untuk Anda.

Begitu sesuatu terasa mencurigakan, sulit bagi Anda melupakan perasaan tersebut sepenuhnya.

7. Cat

Anda merasa kewalahan saat terlalu banyak hal berubah secara bersamaan.

Meski Anda menyukai awal yang baru, tapi Anda menginginkannya sesuai dengan keinginan dan ketentuan Anda sendiri.

Mungkin karena Anda merasa lebih nyaman jika bisa mempersiapkan diri secara mental sebelum memasuki babak baru.

Perubahan mendadak bisa membuat Anda kelelahan, bahkan jika akhirnya perubahan tersebut membawa hasil yang baik.

8. Barang-Barang Lawas

Anda memiliki hubungan yang rumit dengan masa lalu.

Kenangan memengaruhi diri Anda lebih dalam dari yang Anda perlihatkan, baik tempat, benda, atau lagu-lagu tertentu bisa dengan seketika membangkitkan kembali emosi lama Anda.

Mungkin karena Anda masih terikat secara emosional pada berbagai hal meski secara fisik Anda telah melangkah maju.

9. Parfum Orang Lain

Anda sangat peka terhadap kehadiran dan energi orang lain.

Kepribadian yang kuat bisa terasa begitu mendominasi untuk Anda, terutama saat seseorang menyita terlalu banyak ruang emosional.

Anda menghargai keaslian diri dan kebebasan.

Anda menginginkan kedekatan, namun tidak dengan mengorbankan jati diri Anda.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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