Kamu Melihat 7 Tanda Halus Ini pada Gebetanmu? Dia Mungkin Tertarik Kepadamu Menurut Psikologi

seseorang yang tertarik kepada gebetannya./Magnific/Bizon
JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang mungkin menyukaimu, tetapi kamu tidak benar-benar yakin?
Dia sering mencari kesempatan untuk berbicara denganmu. Kadang-kadang dia terlihat memperhatikanmu ketika kamu tidak sedang berbicara dengannya. Atau mungkin dia mengingat hal kecil yang pernah kamu ceritakan beberapa minggu lalu.
Namun ketika kamu mencoba mencari kepastian, semuanya terasa samar.
Masalahnya, ketertarikan romantis tidak selalu ditunjukkan melalui pengakuan langsung. Dalam banyak situasi sosial, seseorang bisa menunjukkan ketertarikan melalui perilaku-perilaku kecil yang sebenarnya tidak terlalu mencolok.
Psikologi sosial dan penelitian tentang ketertarikan interpersonal memang menunjukkan bahwa perhatian, kedekatan, timbal balik dalam percakapan, dan peningkatan interaksi dapat berkaitan dengan ketertarikan. Tetapi ada satu hal penting yang perlu diingat:
Tidak ada satu perilaku tertentu yang bisa membuktikan bahwa seseorang menyukaimu.
Seseorang yang sering tersenyum kepadamu belum tentu tertarik secara romantis. Orang yang rajin menghubungimu juga bisa saja memang memiliki kepribadian yang ramah.
Karena itu, yang lebih menarik untuk diperhatikan bukanlah satu tanda saja, melainkan pola perilaku yang muncul secara konsisten dan dalam konteks yang berbeda.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), terdapat tujuh tanda halus yang mungkin menunjukkan bahwa gebetanmu memiliki ketertarikan kepadamu.
1. Dia sering mencari alasan untuk berada di dekatmu
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