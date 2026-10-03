Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.57 WIB

Kamu Melihat 7 Tanda Halus Ini pada Gebetanmu? Dia Mungkin Tertarik Kepadamu Menurut Psikologi

seseorang yang tertarik kepada gebetannya./Magnific/Bizon - Image

seseorang yang tertarik kepada gebetannya./Magnific/Bizon

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang mungkin menyukaimu, tetapi kamu tidak benar-benar yakin?

Dia sering mencari kesempatan untuk berbicara denganmu. Kadang-kadang dia terlihat memperhatikanmu ketika kamu tidak sedang berbicara dengannya. Atau mungkin dia mengingat hal kecil yang pernah kamu ceritakan beberapa minggu lalu.

Namun ketika kamu mencoba mencari kepastian, semuanya terasa samar.

Masalahnya, ketertarikan romantis tidak selalu ditunjukkan melalui pengakuan langsung. Dalam banyak situasi sosial, seseorang bisa menunjukkan ketertarikan melalui perilaku-perilaku kecil yang sebenarnya tidak terlalu mencolok.

Psikologi sosial dan penelitian tentang ketertarikan interpersonal memang menunjukkan bahwa perhatian, kedekatan, timbal balik dalam percakapan, dan peningkatan interaksi dapat berkaitan dengan ketertarikan. Tetapi ada satu hal penting yang perlu diingat:

Tidak ada satu perilaku tertentu yang bisa membuktikan bahwa seseorang menyukaimu.

Seseorang yang sering tersenyum kepadamu belum tentu tertarik secara romantis. Orang yang rajin menghubungimu juga bisa saja memang memiliki kepribadian yang ramah.

Karena itu, yang lebih menarik untuk diperhatikan bukanlah satu tanda saja, melainkan pola perilaku yang muncul secara konsisten dan dalam konteks yang berbeda.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), terdapat tujuh tanda halus yang mungkin menunjukkan bahwa gebetanmu memiliki ketertarikan kepadamu.

1. Dia sering mencari alasan untuk berada di dekatmu

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Tanda Ini Ada dalam Dirimu, Mungkin Inner Child Sedang Mengendalikan Hidupmu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

5 Tanda Ini Ada dalam Dirimu, Mungkin Inner Child Sedang Mengendalikan Hidupmu Menurut Psikologi

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.39 WIB

7 Tanda Kamu Membuat Standar Diri yang Terlalu Rendah Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

7 Tanda Kamu Membuat Standar Diri yang Terlalu Rendah Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Selasa, 29 September 2026 | 22.59 WIB

Jika Kamu Melihat 8 Tanda Ini pada Pasanganmu, Dia Diam-Diam Marah Kepadamu Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Kamu Melihat 8 Tanda Ini pada Pasanganmu, Dia Diam-Diam Marah Kepadamu Menurut Psikologi

Selasa, 29 September 2026 | 22.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore