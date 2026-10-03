Sering Khawatir Ketika Hidupmu Menjadi Lebih Produktif? Lakukan 6 Cara Ini untuk Menenangkan Pikiran

seseorang yang khawatir dengan hidupnya./Magnific/Evgenymedia
JawaPos.com - Ada hal yang mungkin terdengar aneh dalam kehidupan modern: terkadang kita justru merasa khawatir ketika hidup mulai berjalan lebih baik.
Pekerjaan mulai selesai tepat waktu. Rutinitas mulai terbentuk. Target yang selama ini hanya ada di kepala perlahan mulai tercapai. Kita mulai bangun lebih pagi, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, lebih teratur mengatur waktu, bahkan memiliki lebih banyak energi untuk melakukan hal-hal yang penting.
Seharusnya kita merasa lega.
Namun, bagi sebagian orang, justru pada saat seperti itulah muncul kegelisahan.
"Bagaimana kalau aku tidak bisa mempertahankan ini?"
"Bagaimana kalau bulan depan aku kembali malas?"
"Apakah aku sudah melakukan cukup banyak?"
Akhirnya, produktivitas yang seharusnya membantu kehidupan justru berubah menjadi sumber tekanan.
Kita bukan lagi menikmati kemajuan, tetapi sibuk takut kehilangan kemajuan tersebut.
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Jawa Pos
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