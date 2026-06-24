Turun 9 Kg, Penampilan Kim Min Ha Bikin Fans Khawatir

Potret penampilan terbaru dari aktris Kim Min Ha. (Koreaboo)

JawaPos.com - Aktris Kim Min Ha menarik perhatian publik usai mengunggah beberapa foto dan video terbaru di story instagramnya.

Dalam unggahan 22 Juni 2026 tersebut, aktris yang dikenal lewat berbagai proyek drama ini tampil mengenakan atasan putih tanpa lengan dan celana jeans.

Bukan gaya busananya yang menjadi sorotan utama namun banyak netizen memperhatikan perubahan fisiknya yang terlihat jauh lebih kurus.

Garis leher, bahu, hingga tulang selangkanya tampak semakin menonjol sehingga memicu kekhawatiran sebagian penggemar.

Sebelumnya, Kim Min Ha sempat mengungkapkan dalam wawancara penutup dramanya pada November tahun lalu bahwa ia telah menurunkan berat badan sebanyak kg.

Ia disebut masih menjaga bentuk tubuhnya untuk mempersiapkan proyek akting berikutnya.

Di forum komunitas Korea, unggahan mengenai penampilan terbaru Kim Min Ha menuai beragam komentar.

Sebagian netizen mengaku khawatir karena menilai tubuh sang aktris terlihat terlalu kurus.

Sementara yang lain menduga perubahan tersebut berkaitan dengan persiapan karakter untuk proyek barunya.

Beberapa komentar populer menyebut bahwa Min Ha perlu lebih berhati-hati menjaga kesehatannya.

Berikut adalah beberapa komentar knetz soal perubahan penampilan sang aktris yang dilansir dari Koreaboo.

"Orang-orang bilang ini untuk perannya yang akan datang LOL. Tapi menurutku menjadi kurus memang yang dia inginkan. Dia sudah banyak mengunggah foto sejak menggunakan Maunjaro.”

"Kehilangan sebanyak itu agak menjijikkan…"

"Menurutku dia lebih cantik saat masih agak berisi.”

"Apakah hanya aku yang berpikir dia terlihat lebih baik sebelumnya? Dia sangat cantik di 'Pachinko'.”

"Orang yang menggunakan Maunjaro menurunkan berat badan dengan cara yang tidak sedap dipandang…"

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