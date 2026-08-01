Jika Anda Ingin Mengurangi Kekhawatiran, Lakukan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Kekhawatiran adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Hampir setiap orang pernah merasa cemas memikirkan pekerjaan, kondisi keuangan, kesehatan, hubungan, maupun masa depan.

Dalam kadar tertentu, rasa khawatir dapat membantu seseorang lebih waspada dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Namun, ketika kekhawatiran muncul terus-menerus dan sulit dikendalikan, kualitas hidup dapat menurun secara signifikan.

Psikologi menjelaskan bahwa kekhawatiran sering kali muncul karena otak berusaha memprediksi kemungkinan terburuk. Sayangnya, sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi.

Oleh karena itu, para psikolog menyarankan sejumlah kebiasaan sederhana yang terbukti membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat tujuh perilaku yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi kekhawatiran menurut psikologi.

1. Fokus pada Hal yang Bisa Anda Kendalikan

Salah satu penyebab utama kekhawatiran adalah terlalu banyak memikirkan sesuatu yang berada di luar kendali. Misalnya, pendapat orang lain, perubahan ekonomi, cuaca, atau keputusan orang lain.

Psikologi kognitif mengajarkan bahwa seseorang akan merasa lebih tenang ketika mengarahkan energi pada hal-hal yang benar-benar dapat dipengaruhi. Daripada terus memikirkan kemungkinan buruk, lebih baik bertanya kepada diri sendiri:

Apa yang bisa saya lakukan hari ini?

Langkah kecil apa yang dapat saya ambil sekarang?

Bagian mana yang benar-benar berada dalam kendali saya?