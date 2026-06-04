Toy Story 5 Angkat Isu Kecanduan Gadget Anak yang Menjadi Kekhawatiran Banyak Orang Tua Masa Kini

JawaPos.com – Film ini mengangkat isu kecanduan gadget pada anak-anak yang semakin menjadi perhatian di berbagai negara.

Dilansir dari laman Riviera Radio pada Kamis (4/6), Tema tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam alur cerita terbaru waralaba animasi populer tersebut.

Melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, film ini menyoroti perubahan kebiasaan anak yang semakin bergantung pada perangkat digital.

Dalam cerita terbaru, karakter-karakter ikonik seperti Woody, Buzz dan Jessy harus menghadapi tantangan baru. Mereka bersaing dengan sebuah perangkat tablet bernama Lilypad yang berhasil menarik perhatian anak-anak.

Kehadiran perangkat tersebut membuat mainan tradisional semakin sulit mendapatkan tempat di tengah aktivitas anak.

Cerita ini menggambarkan fenomena yang kini banyak ditemui dalam kehidupan keluarga modern. Anak-anak dinilai semakin terbiasa menghabiskan waktu bersama ponsel, tablet, dan berbagai perangkat digital lainnya.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai berkurangnya interaksi langsung dan aktivitas bermain konvensional.

Selain itu, film ini juga menyinggung perubahan pola konsumsi hiburan pada generasi muda. Anak-anak masa kini disebut semakin akrab dengan konten digital berdurasi singkat yang tersedia di berbagai platform media sosial.

Kebiasaan tersebut dinilai turut memengaruhi cara mereka menikmati tayangan dengan durasi yang lebih panjang.