8 Cara Mindfulness Dapat Meningkatkan Performa Olahraga Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Dalam olahraga, kemampuan fisik bukan satu-satunya faktor yang menentukan performa. Dua atlet dapat memiliki kekuatan, kecepatan, teknik, dan kondisi fisik yang relatif sama, tetapi menunjukkan hasil yang berbeda ketika berada di bawah tekanan pertandingan. Salah satu pembeda pentingnya adalah kondisi psikologis.

Atlet harus mampu mempertahankan konsentrasi, mengendalikan kecemasan, menghadapi kesalahan, mengelola emosi, dan tetap menjalankan strategi meskipun pertandingan tidak berjalan sesuai harapan. Di sinilah mindfulness mulai banyak mendapat perhatian dalam psikologi olahraga.

Mindfulness secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memberikan perhatian secara sengaja kepada pengalaman yang sedang terjadi saat ini, dengan sikap terbuka dan tidak terlalu menghakimi. Dalam olahraga, mindfulness bukan berarti atlet harus selalu tenang, tidak memiliki rasa takut, atau mengosongkan pikiran. Justru, atlet belajar menyadari apa yang sedang terjadi—pikiran, emosi, sensasi tubuh, dan lingkungan—tanpa langsung terbawa oleh semuanya.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), penelitian mengenai mindfulness dalam olahraga menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Sebuah meta-analisis menemukan bahwa intervensi mindfulness dapat meningkatkan mindfulness, kondisi flow, serta performa atlet sekaligus menurunkan kecemasan psikologis.

Namun, penelitian lain juga menunjukkan bahwa efeknya tidak selalu sama pada setiap cabang olahraga atau setiap jenis performa. Karena itu, mindfulness lebih tepat dipandang sebagai salah satu keterampilan psikologis yang dapat mendukung latihan dan performa, bukan sebagai solusi ajaib.

Lalu, bagaimana sebenarnya mindfulness dapat membantu seorang atlet?

1. Meningkatkan Konsentrasi dan Kemampuan Mempertahankan Fokus

Salah satu manfaat paling penting dari mindfulness bagi atlet adalah membantu mengembangkan kemampuan untuk mengarahkan kembali perhatian.

Dalam pertandingan, perhatian atlet terus-menerus mendapatkan gangguan. Seorang pemain sepak bola mungkin memikirkan skor pertandingan, keputusan wasit, teriakan penonton, kesalahan sebelumnya, atau instruksi pelatih. Pemain basket bisa mulai memikirkan apakah tembakan berikutnya akan masuk. Pelari mungkin memperhatikan rasa lelah di tubuhnya. Petenis dapat terjebak memikirkan kesalahan pada poin sebelumnya.