6 Kesalahan Berpikir yang Membuat Hidup Lebih Sulit dari Seharusnya Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang hidupnya kian sulit./Magnific/primagefactory
JawaPos.com - Tidak semua hal yang membuat hidup terasa berat benar-benar berasal dari keadaan yang sedang kita hadapi. Kadang-kadang, sebagian beban justru muncul dari cara kita memproses keadaan tersebut.
Dua orang dapat menghadapi situasi yang hampir sama, tetapi merasakan tekanan yang sangat berbeda. Satu orang melihat kegagalan sebagai informasi bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Orang lain melihat kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik. Peristiwanya sama, tetapi cara berpikir yang menyertainya membuat pengalaman emosionalnya menjadi sangat berbeda.
Dalam psikologi, pola berpikir tertentu dapat memengaruhi emosi, perilaku, hubungan sosial, dan cara seseorang mengambil keputusan. Masalahnya, banyak pola tersebut bekerja secara otomatis. Kita sering tidak menyadari bahwa sedang menggunakan cara berpikir tertentu karena pikiran itu terasa seperti fakta.
Padahal, sebuah pikiran belum tentu merupakan kenyataan.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), terdapat enam kesalahan berpikir yang sering membuat hidup terasa lebih rumit, berat, dan melelahkan daripada yang sebenarnya perlu.
1. Menganggap Semua Hal Harus Sempurna Sebelum Bisa Dianggap Berhasil
Salah satu jebakan berpikir yang paling melelahkan adalah keyakinan bahwa sesuatu harus dilakukan dengan sempurna agar layak dianggap berhasil.
Orang dengan pola pikir seperti ini mungkin berkata:
"Kalau hasilnya tidak sempurna, lebih baik jangan dilakukan."
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