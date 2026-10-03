Sosok Merah atau Hitam yang Pertama Kali Terlihat Bantu Ungkap Siapa Diri Anda, Berikut Uraiannya

Sosok merah atau hitam yang bantu ungkap siapa diri Anda. Sumber: Instagram priyaminimoods.
JawaPos.com - Jika melihat gambar ini, ada dua kemungkinan yang akan Anda lihat.
Pertama, sosok merah yang sedang melukis atau sosok hitam.
Baik sosok merah maupun hitam, keduanya dinilai mampu bantu ungkap siapa diri Anda.
Mari simak uraian lengkap dari sosok merah atau hitam yang pertama kali Anda lihat seperti dilansir JawaPos.com dari priyaminimoods pada Jumat (2/10) berikut ini.
1. Sosok Merah yang Sedang Melukis
Melihat sosok ini pertama kali, artinya Anda tertarik pada ide, pendapat, atau cara mengungkapkan sesuatu yang unik dan tidak biasa.
Mungkin, karena keterhubungan Anda pada perasaan dan pengalaman yang dialami, baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
Selain itu, Anda juga menikmati eksplorasi perspektif, maksudnya melihat sesuatu dari berbagai sisi.
Lalu, terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah dicoba.
2. Sosok Hitam
Jika sosok hitam yang pertama terlihat, tandanya Anda tidak mudah mengungkapkan siapa diri Anda kepada sembarang orang.
Anda cenderung berpikir mendalam yang melampaui hal-hal di permukaan.
Akibatnya, Anda tidak cepat mengambil kesimpulan hanya dari apa yang terlihat, melainkan mencoba mencari makna atau alasan di baliknya.
Itu sebabnya, Anda sering kali mengandalkan firasat atau perasaan batin sebagai salah satu pertimbangannya, tidak hanya sekadar fakta yang terlihat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022