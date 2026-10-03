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Endah Primasari Utami
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.24 WIB

Sosok Merah atau Hitam yang Pertama Kali Terlihat Bantu Ungkap Siapa Diri Anda, Berikut Uraiannya

Sosok merah atau hitam yang bantu ungkap siapa diri Anda. Sumber: Instagram priyaminimoods. - Image

Sosok merah atau hitam yang bantu ungkap siapa diri Anda. Sumber: Instagram priyaminimoods.

JawaPos.com - Jika melihat gambar ini, ada dua kemungkinan yang akan Anda lihat.

Pertama, sosok merah yang sedang melukis atau sosok hitam.

Baik sosok merah maupun hitam, keduanya dinilai mampu bantu ungkap siapa diri Anda.

Mari simak uraian lengkap dari sosok merah atau hitam yang pertama kali Anda lihat seperti dilansir JawaPos.com dari  priyaminimoods  pada Jumat (2/10) berikut ini.

1. Sosok Merah yang Sedang Melukis

Melihat sosok ini pertama kali, artinya Anda tertarik pada ide, pendapat, atau cara mengungkapkan sesuatu yang unik dan tidak biasa.

Mungkin, karena keterhubungan Anda pada perasaan dan pengalaman yang dialami, baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, Anda juga menikmati eksplorasi perspektif, maksudnya melihat sesuatu dari berbagai sisi.

Lalu, terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah dicoba.

2. Sosok Hitam

Jika sosok hitam yang pertama terlihat, tandanya Anda tidak mudah mengungkapkan siapa diri Anda kepada sembarang orang.

Anda cenderung berpikir mendalam yang melampaui hal-hal di permukaan.

Akibatnya, Anda tidak cepat mengambil kesimpulan hanya dari apa yang terlihat, melainkan mencoba mencari makna atau alasan di baliknya.

Itu sebabnya, Anda sering kali mengandalkan firasat atau perasaan batin sebagai salah satu pertimbangannya, tidak hanya sekadar fakta yang terlihat.

Editor: Hanny Suwindari
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