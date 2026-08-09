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Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.58 WIB

Mata Panda! 5 Cara Mengatasi Kantong Mata dan Lingkaran Hitam Secara Alami

Ilustrasi perempuan dengan kantong mata hitam. Sumber foto: Freepik - Image

Ilustrasi perempuan dengan kantong mata hitam. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Lingkaran hitam dan kantong mata merupakan masalah yang umum terjadi karena beberapa faktor seperti kelelahan, stres, penuaan, dan bahkan genetik.

Gaya hidup yang sibuk dan minimnya waktu untuk perawatan diri telah menjadi masalah, terutama bagi perempuan.

Meskipun tidak berbahaya, kondisi ini sering kali membuat wajah tampak kusam dan lelah.

Banyak orang berpikir bahwa merawat mata membutuhkan banyak kesabaran. Lagipula, tidak perlu perawatan dan pengobatan yang rumit.

Mereka dapat dengan mudah merawat area bawah mata dengan pengobatan rumahan yang sederhana dan efektif.

Pengobatan ini tidak hanya mencerahkan lingkaran hitam dan kantong mata, tetapi juga memberikan tampilan mata yang sehat dan segar.

Dilansir English jagran, berikut lima cara mudah untuk mengatasi kantong mata dan lingkaran hitam.

1. Kompres dingin

Salah satu solusi cepat untuk menghilangkan kantong mata dan lingkaran hitam adalah kompres dingin.

Kompres dingin bantu menyempitkan pembuluh darah sehingga mengurangi masalah di bawah mata. Ini akan membuat mata tampak lebih segar dan segar.

Editor: Hanny Suwindari
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