Mata Panda! 5 Cara Mengatasi Kantong Mata dan Lingkaran Hitam Secara Alami

Ilustrasi perempuan dengan kantong mata hitam. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Lingkaran hitam dan kantong mata merupakan masalah yang umum terjadi karena beberapa faktor seperti kelelahan, stres, penuaan, dan bahkan genetik.
Gaya hidup yang sibuk dan minimnya waktu untuk perawatan diri telah menjadi masalah, terutama bagi perempuan.
Meskipun tidak berbahaya, kondisi ini sering kali membuat wajah tampak kusam dan lelah.
Banyak orang berpikir bahwa merawat mata membutuhkan banyak kesabaran. Lagipula, tidak perlu perawatan dan pengobatan yang rumit.
Mereka dapat dengan mudah merawat area bawah mata dengan pengobatan rumahan yang sederhana dan efektif.
Pengobatan ini tidak hanya mencerahkan lingkaran hitam dan kantong mata, tetapi juga memberikan tampilan mata yang sehat dan segar.
Dilansir English jagran, berikut lima cara mudah untuk mengatasi kantong mata dan lingkaran hitam.
1. Kompres dingin
Salah satu solusi cepat untuk menghilangkan kantong mata dan lingkaran hitam adalah kompres dingin.
Kompres dingin bantu menyempitkan pembuluh darah sehingga mengurangi masalah di bawah mata. Ini akan membuat mata tampak lebih segar dan segar.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates