Ingin Rambut Tetap Hitam Lebih Lama? Konsumsi 7 Makanan Bernutrisi Ini

ilustrasi orang dengan rambut beruban. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Munculnya uban pada usia relatif muda dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain faktor keturunan, kondisi tersebut juga kerap dikaitkan dengan stres dan kurangnya asupan nutrisi tertentu.
Salah satu komponen yang berhubungan dengan warna alami rambut adalah melanin. Pigmen ini berperan memberikan warna pada rambut, kulit, dan mata. Melanin juga memiliki fungsi penting dalam membantu melindungi tubuh dari paparan sinar ultraviolet.
Karena itu, menjaga pola makan dengan asupan nutrisi yang cukup dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kesehatan rambut. Sejumlah makanan mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan yang berperan dalam menjaga kondisi folikel dan proses pembentukan pigmen.
Dilansir English Jagran, berikut tujuh makanan yang disebut dapat mendukung produksi melanin sekaligus membantu menjaga kesehatan rambut.
1. Sayuran hijau
Bayam, kangkung, dan sawi hijau mengandung beragam vitamin serta antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh, termasuk untuk menjaga kesehatan folikel rambut.
Mengonsumsi sayuran hijau sebagai bagian dari pola makan seimbang juga dapat membantu memberikan nutrisi yang mendukung pertumbuhan rambut.
2. Telur
Telur merupakan salah satu sumber nutrisi yang mengandung tembaga. Mineral ini memiliki peran dalam aktivitas enzim yang berkaitan dengan pembentukan melanin.
Selain itu, telur juga menyediakan protein yang dibutuhkan untuk mendukung struktur dan pertumbuhan rambut. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pola makan secara keseluruhan.
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