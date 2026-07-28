Bibir Kusam dan Menghitam? Berikut 5 Cara Merawatnya agar Lebih Sehat

Cara untuk Dapat Mencerahkan Bibir Gelap Secara Alami (freepik.com)
JawaPos.com – Warna bibir yang tampak lebih gelap dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, konsumsi kafein berlebihan, hingga penggunaan produk kosmetik yang kurang sesuai.
Meski sering dianggap mengganggu penampilan, kondisi ini umumnya dapat dicegah atau dikurangi dengan perawatan yang tepat dan perubahan kebiasaan sehari-hari. Tidak selalu harus menggunakan produk yang mahal, beberapa langkah sederhana juga dapat membantu menjaga kesehatan dan tampilan bibir.
Dirangkum dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat membantu mengurangi warna gelap pada bibir.
1. Batasi konsumsi minuman berkafein
Mengonsumsi kopi, teh, atau minuman berkafein secara berlebihan dapat berkontribusi pada perubahan warna bibir pada sebagian orang, terutama jika disertai kurangnya asupan cairan.
Pastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi dengan memperbanyak minum air putih agar bibir tetap lembap dan tidak mudah kering.
2. Hindari kebiasaan menjilat atau menggigit bibir
Kebiasaan menjilat bibir memang terasa membuat bibir lebih lembap, tetapi air liur justru cepat menguap dan dapat membuat bibir semakin kering.
Sementara itu, menggigit bibir berulang kali dapat memicu iritasi, pecah-pecah, bahkan menyebabkan perubahan warna. Mengurangi kebiasaan ini dapat membantu menjaga kesehatan bibir.
3. Lindungi bibir dari paparan sinar matahari
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